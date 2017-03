Norske gitarister hyller Chuck Berry

Man kommer bare ikke utenom, sier de norske gitaristene.

Chuck Berry ble 90 år. Musikkverden er i sorg etter hans bortgang. Her i Norge har gitarister blitt påvirket av «Rockens far».

– Vi har låtene under huden, sier Øystein Sunde til VG.

Sunde ga i fjor ut singelen «Johnny B. Goode på sykehjem» i anledning Berrys 90-årsdag. Oversettelsen handler om en gammel gitarhelt som havner på gamlehjem.

– Han kom jo inn som et friskt pust med en ny stilsjanger i rock'n roll! Vi prøvde jo å spille riffene hans, men det var ikke alltid enkelt. Trikset for å klare å spille åpningen av «Johnny B. Goode» er å slå med plekteret opp på første tone, humrer Skarnes-gitaristen.

«THE HIT»-FINALE: Vidar Busk kan blues. Foto: Trond Solberg , VG

Når Sunde turnerer har han alltid Chuck Berry-låter i repertoaret.

Spellemannprisvinner Vidar Busk kommer til å huske Berry som en kompromissløs, kul fyr.

– Han er grunnen til at jeg begynte å spille gitar i 12-årsalderen. Måten han spilte boogie på og soloer var tøft. Rocken hadde ikke svingt så bra uten ham, sier Busk til VG.

Bluesgitaristen forklarer at soloene til Berry følger akkordene i barregrepene, noe som gjør det enkelt for gitarister å spille dem.

– Det er enkelt å plukke de solene og det låter tøft med en gang. Bare å gasse på, sier Busk.

Spiller man gitar er det umulig ikke å ha blitt påvirket av Berry, mener Hellbillies-gitarist Lars Haavard Haugen.

HELLBILLIES: Gitarist Lars Haavard Haugen spiller konsert i Lillestrøm i 2014. Foto: , TRYGVE INDRELID

– Det finnes ingen gitarister der du ikke finner DNA-et til Chuck Berry. For meg er det måten han spiller kompgitar på. Vanvittig rytmisk. Det svingte voldsomt og for eksempel har Keith Richards tatt sin spillestil rett ut fra Chuck Berry-boken, sier Haugen til VG.

Det var Chuck Berry som også var mannen bak den spesielle «duckwalk»-gangen som også AC/DC-gitarist, Angus Young, har gjort til sitt varemerke.

Spilte med legenden



Da Chuck Berry var i Norge i 1989 og 1993 var det Eigil Berg fra New Jordal Swingers som hadde ansvaret for backingbandet til legenden. De norske musikerne forberedte seg godt, men var ikke sikre på hva som kom da Chuck Berry entret scenen på Rockefeller i Oslo.

– Jeg spurte ham rett før konserten hva vi skulle spille, men han svarte bare: «Vi tar noen Chuck Berry-låter». Dermed måtte vi bare følge med på hvilke sanger han ville ta og hvilken toneart de gikk i, sier pianisten Berg til VG.

Han forteller at under den siste konserten kom Berry bort til flygelet og spilte sammen firhendig med Berg.

– Da følte jeg at jeg hadde spilt sammen med en han som har laget rock’n roll-klassikerne. Du kan liksom ikke sammenligne ham med noen andre gitarister, fordi han skapte en egen skole, sier Berg.

«Et av mine største lys har blåst ut!»

«Rockens far» ble gjerne omtalt som sanger, gitarist, låtskriver, innovatør og stilskaper.

– Chuck Berry var rockens største artist, gitarist og den største rock'n roll-skribenten som noensinne har levd, skriver Bruce Springsteen på Twitter.

Han har ofte sagt at Berry har vært en inspirasjon for ham, og han spilte med Berry på 1970-tallet da The Boss selv begynte å bli kjent. De to gitaristene samarbeidet igjen i 1995 under en gallakonsert for å åpne Rock and Roll Hall of Fame i Cleveland.

Springsteen får støtte av Rolling Stones' Mick Jagger.

– Det smerter meg å høre at Chuck Berry har gått bort. Jeg vil takke ham for all den inspirerende musikken han ga oss. Han lyste opp våre tenåringsår og blåste liv i våre drømmer om å bli musikere og utøvere, skriver Jagger, mens hans kollega Keith Richards' reaksjon er: «Et av mine største lys har blåst ut!».