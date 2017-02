Åsleik Engmark bisettes torsdag

Åsleik Engmark bisettes i Grefsen kirke torsdag 23. februar kl 13.

Den populære komikerveteranen døde søndag under et familiebesøk i Brüssel, bare 51 år gammel. Nå skal familie og venner ta avskjed med Engmark i kirken i bydelen der han har sine røtter. Det var på Grefsen videregående skole startskuddet gikk som komiker – i Grefsenrevyen på 80-tallet.

Bakgrunn: Åsleik Engmark døde brått

«Vår elskede kjæreste, vår kjære pappa, sønn, bror, svoger og onkel Åsleik Audgar Engmark født 27. desember 1965, døde brått fra oss 12. februar 2017», skriver de pårørende i dødsannonsen, som er publisert på begravelsesbyrået Jølstads nettsider.

«Like fint som blomster er en gave til Impande», står det videre.

Så sent som 7. februar var Engmark konferansier for en dugnadskonsert i regi av Impande Foundation, som driver utviklingsarbeid for barn og unge i Afrika.

DYPT SAVNET: Åsleik Engmark, her i 2014, får de aller beste skussmål fra venner og kolleger i sorg. Foto: FRODE HANSEN , VG

Fikk illebefinnende



Produksjonsselskapet Feelgood Scene bekreftet Engmarks bortgang mandag ettermiddag og opplyste at han døde brått og uventet etter et illebefinnende.

«Ambulansepersonell ble tilkalt, men livet sto ikke til å redde. Det var med stor sorg vi mottok budskapet. Vi har mistet en stor komiker, scenepersonlighet og en kjær kollega. Han vil bli dypt savnet, og våre tanker går til hans nærmeste familie i denne tunge tiden», skrev Karina Aaase, produsent og samarbeidspartner i selskapet.



Engmark etterlater seg tre voksne barn (trillinger) og kjæreste.

Komikerkolleger i sorg over nyheten: – Han var en bauta

Se bilder fra stjernens liv (artikkelen fortsetter under):

Dagfinn Nordbøs minneord: Nei, ikke han. Vi vil ikke at han skal være borte

Den prisbelønte og folkekjære skuespilleren har turnert helt frem til det siste sammen med musikervennen Jon Rørmark med showet «Aladdin og hans magiske Europa – flyktningturné 2016-2017», som handlet om flyktningkrisen.

Terje Sporsem: – Dette er bare så usigelig trist

Høsten 2009 regidebuterte Engmark med barnefilmen «Knerten». Han ga også stemmen til «Knerten» i alle tre filmene. Året etter, i 2010, danset han seg helt til topps i «Skal vi danse» sammen Nadya Khamitskaya, hvor han slo Aylar Lie i finalen.

Danse-Nadya: – Ufattelig trist

(Artikkelen fortsetter under videoen)

I 2015 regisserte Engmark musikalen «Lenge leve livet – en musikal større enn Grand Prix», hvor skuespillerne kun kommuniserte gjennom tidligere MGP-låttekster.

Les også: Fikk fantasivenner i voksen alder

Komikeren ble for alvor kjent etter at han dukket opp som Severin Suveren i NRKs programserie om fjellvettreglene. Programmet ble innspilt i 1989. I 1998 ga Engmark ut selvbiografien «Så langt i livet».

Sine tre barn fikk Engmark med sin daværende kone.