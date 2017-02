Åsleik Engmark bisettes i dag

GREFSEN KIRKE (VG) Familie og venner tar i dag farvel med den folkekjære skuespilleren og komikeren Åsleik Engmark i Oslo.

Komikerveteranen døde søndag for halvannen uke siden etter å ha fått et illebefinnende under et familiebesøk i Brüssel. Han ble bare 51 år gammel.

Bakgrunn: Åsleik Engmark døde brått

Bisettelsen i Grefsen kirke starter kl 13.

Engmark bisettes i bydelen der han har sine røtter. Det var på nemlig Grefsen videregående skole han startet karrieren – i Grefsenrevyen på 80-tallet.

De pårørende vil at seremonien først og fremst være et personlig farvel, og har i en pressemelding via begravelsesbyrået forklart at de ikke ønsker presse til stede inne i kirken.

Familien har likevel forståelse for at media ønsker å dekke bisettelsen, med tanke på Engmarks posisjon i norsk kulturliv. De ber media holde respektfull avstand og overlater til øvrige gjester selv å avgjøre om de ønsker å si noe.

GREFSEN KIRKE: Her skal han bisettes. Arkivfoto: ANDREA GJESTVANG , VG

Engmark var selv alltid opptatt av å skjerme privatlivet.

Dagfinn Nordbøs minneord: Nei, ikke han. Vi vil ikke at han skal være borte

Engmark etterlater seg tre voksne barn – trillinger – og kjæreste.

«Min elskede kjæreste, vår kjære pappa, sønn, bror, svoger og onkel Åsleik Audgar Engmark født 27. desember 1965, døde brått fra oss 12. februar 2017», sto det i dødsannonsen i forrige uke, publisert på begravelsesbyrået Jølstads nettsider.

Komikerkolleger i sorg over nyheten: – Han var en bauta

Så sent som 7. februar var Engmark konferansier for en dugnadskonsert i regi av Impande Foundation, som driver utviklingsarbeid for barn og unge i Afrika.

«Like fint som blomster er en gave til Impande», skriver de pårørende i dødsannonsen.

Den prisbelønte og folkekjære skuespilleren har turnert helt frem til det siste sammen med musikervennen Jon Rørmark med showet «Aladdin og hans magiske Europa – flyktningturné 2016-2017», som handlet om flyktningkrisen.

Terje Sporsem: – Dette er bare så usigelig trist

Syv år har gått siden Engmark sjarmerte hele det norske folk og danset seg helt til topps sammen med Nadya Khamitskaya i «Skal vi danse». Han vant over Aylar Lie i finalen.

Nadya beskriver dansepartnerens bortgang som «ufattelig». Aylar skriver på Instagram at Engmark døde på hennes fødselsdag – og at norsk underholdning er blitt fattigere.