Åsleik Engmark (51) er død

Den folkekjære komikeren Åsleik Engmark døde brått søndag, 51 år gammel.

«Vi melder om at skuespiller, regissør og komiker Åsleik Engmark døde brått og uten forvarsel i går ettermiddag, søndag 12. februar», skriver Karina Aaase, produsent og samarbeidspartner i Feelgood Scene, i en pressemelding.

I Brüssel



«Han fikk et illebefinnende da han var på familiebesøk i Brüssel. Ambulansepersonell ble tilkalt, men livet sto ikke til å redde. Det var med stor sorg vi mottok budskapet. Vi har mistet en stor komiker, scenepersonlighet og en kjær kollega. Han vil bli dypt savnet, og våre tanker går til hans nærmeste familie i denne tunge tiden», skriver hun videre og legger til:

«Familien ber om ro, og vi ber pressen respektere dette.»

Lang karriere



Engmark har i en årrekke jobbet som skuespiller, komiker og regissør, og han vant «Skal vi danse» sammen med Nadya Khamitskaya i 2010. Han etterlater seg tre voksne barn – trillinger – og kjæreste.

51-åringen har turnert helt frem til det siste sammen med musikervennen Jon Rørmark – med showet «Aladdin og hans magiske Europa – flyktningturné 2016-2017», som handlet om flyktningkrisen.

Så sent som 7. februar var han konferansier for en dugnadskonsert i regi av Impande Foundation.

– Ufattelig trist



«Skal vi danse»-partner Nadya Khamitskaya mottok dødsbudskapet med sorg.

– Ufattelig trist. Mine tanker går først og fremst til hans barn og nærmeste familie. Åsleik var «one of a kind». Genialt kreativ, detaljert og profesjonell til fingerspissene, sier hun til VG.

– Jeg er evig takknemlig for å ha fått lov til å jobbe med ham. Vi hadde en enorm respekt for hverandre. Hver dans vi lagde sammen, ble noe mer enn en dans, det ble en fortelling, en forestilling. Etter å ha fått sjokkbeskjeden i dag, ble jeg sittende og lese et blogginnlegg han skrev under «Skal vi danse». Det var sterkt, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

VANT: Åsleik Engmark og Nadya Khamitskaya gikk av med seieren i «Skal vi danse» i 2010. Her danser de paso doble. Foto: Kristian Helgesen , VG

– Kom som et sjokk

– Det er utrolig trist å høre at han er gått bort. Nyheten kom som et sjokk for alle oss her som har fått jobbe sammen med ham, sier Elina Krantz, leder for Stand Up-Norge, til VG.

KOMIKERMAMMA: Elina Krantz mottok dødsbudskapet med sorg. Foto: RENATE TORSETH

– Våre tanker går til hans nærmeste. Vi kommer alltid til å huske Åsleik med respekt, beundring og kjærlighet. Han var en av de som startet og la grunnlaget for norsk stand up. Han har inspirert oss alle, og imponert oss med sitt engasjement og sin allsidighet, sier Elina Krantz, leder for Stand Up-Norge, til VG.

Elsket scenelivet



I 2015 regisserte han musikalen «Lenge leve livet – en musikal større enn Grand Prix», hvor skuespillerne kun kommuniserte gjennom tidligere Melodi Grand Prix-tekster. Da fortalte han at det var to av søsknene hans som inspirerte ham til å gå til scenen.

– Jeg syns nok kanskje dette var enda morsommere enn dem, da. Jeg ble veldig bitt av det, det var fantastisk å være på scenen. En ting er å bli inspirert, en annen er å forelske seg i det selv. Jeg var en sånn som synes dette var så fint at jeg bare ville gjøre akkurat det. Det var det eneste som kunne gjøre meg lykkelig, rett og slett. Jeg fikk en slags aha-opplevelse: «Dette liker jeg veldig, veldig godt. Det er dette jeg vil gjøre hele, hele tida», sa han til Dagsavisen.

Skjermet privatlivet



For syv år siden vant han over Aylar Lie i «Skal vi danse». Han var opprinnelig ikke med i konkurransen, men steppet inn da Tom Nordlie trakk seg – og gikk altså helt til topps.

Komikeren er kjent for å verne om sitt eget privatliv, og de tre barna fikk han sammen med sin daværende kone. De to skal ha vært sammen i over 15 år før de skilte lag i 2012.

Da han ble intervjuet av Dagbladet i 2002, forklarte han hvorfor han ikke ville snakke om privatlivet.

– Fordi min familie ikke skal være et hjelpemiddel i min karriere. Det er hva jeg gjør på scenen og ikke hvilke gardiner eller hvilken sofa jeg har, som betyr noe, sa han.

I samme intervju, fortalte han at han hadde lite til overs for å stå på scenen og «prate visvas.»

– Jeg kan prate visvas, og jeg gjør det i perioder. Men jeg vil helst prate om noe vesentlig. Jeg vil si noe om det å være menneske.

«KNERTEN»: Åsleik Engmark og Samsaye på «Knerten»-premiere for syv år siden. Foto: Jan P. Lynau , VG

Høsten 2009 regidebuterte den kjente komikeren med barnefilmen «Knerten», og ga også stemmen til «Knerten» i alle tre filmene

Var «Timon» og «Buck»

Komikeren gjorde også suksess i satireprogrammet «Egentlig» fra 1993 til 1997, og han mottok den gjeve Stå Opp-prisen i 2002.

Mange barn kjenner kanskje også igjen stemmen hans etter at han har gitt liv til en rekke tegneseriefigurer på lerretet. Blant dem er Timon i «Løvenes konge», Buck i «Istid» og Woody i «Toy Story». I tillegg sto han for regien av den første «Knerten»-filmen – og han ga stemme til denne og oppfølgerfilmene.

Han har også skrevet en selvbiografi, «Så langt i livet», som ble utgitt i 1998.

Komikeren ble kjent for mange etter at han dukket opp som Severin Suveren i NRKs programserie om fjellvettreglene. Programmet ble innspilt i 1989.