Solgte a-ha-billetter til 4000 kroner per stykk

Billetter til flere tusen kroner stykket har fått flere fans til å rase. Det stoppet ikke a-ha fra å selge ut intimkonsertene på en knapp halvtime.

22. og 23. juni kommer Magne Furuholmen, Morten Harket og Paul Waaktaar-Savoy til Sunnmøre for å holde to akustiske konserter for 500 publikummere. 4000 kroner skulle de ha for hver billett – eller 6000 kroner for billetter begge dager.

Mange fans verden over har uttrykt sin misnøye over billettprisene i sosiale medier.

– Dere har endelig satt spikeren i kisten for mange livslange a-ha-fans. Synes dere ikke at vi etter 30 år fortjener å bli sett på som noe annet enn pengekuer, spør en.

– Fant akkurat ut av hva prisene er. Galskap, jeg kommer definitivt ikke, skriver en annen.

– Beklager, ingen show er verdt så mye, skriver en tredje.

Andre fans hyller valg av spillested, og spår en fantastisk konsert.

Det manglet uansett ikke på etterspørselen. De 500 billettene ble revet bort på knapp halvtime, ifølge Sunnmørsposten.

A-ha-manager Harald Wiik ønsket ikke å svare på årsaken til de høye billettprisene, eller noen av VGs spørsmål.

A-ha kunngjorde i desember at de legger ut på akustisk turné i sommer som skal filmes og slippes som både live-album og konsert-DVD. I januar og februar neste år skal de ta det samme showet utenfor landegrensen. I tillegg kan fansen vente seg helt nye låter.