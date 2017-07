A-ha legger ut på verdensturné

Torsdag ble det annonsert at bandet skal spille på Morten Harkets fødested neste år.

Torsdag, nøyaktig ett år før konserten, ble det annonsert at a-ha skal headline Kongsberg Jazzfestival. Det er i år hele 30 år siden sist bandet spilte i Buskerud, og det var i Drammenshallen.

Eneste konsert på Østlandet

A-ha-manager Harald Wiik forteller at bandet vil gjøre mellom 30 og 40 konserter verden rundt.

– Vi begynner i England i juni, og vi gå over hele Europa, og gå innom USA og Sør-Amerika, sier han.

Det blir imidlertid få konserter i Norge. Jazzfestivalen blir den eneste på Østlandet, også legger de sannsynligvis opp til kun to andre konserter i landet.

– Det er litt morsomt med Kongsberg fordi Morten er derfra. Også er Kongsberg en veldig kult festival. De har holdt på lenge og laget noe veldig spesielt, sier Wiik.

Til vinteren skal a-ha på en akustisk turnè i Europa, og allerede til høsten kommer et akustisk album - spilt inn over to kvelder foran drøyt 200 tilhørere i øygapet på Giske utenfor Ålesund for to uker siden. Når bandet legger ut på verdensturneen neste sommeren, er det imidlertid igjen et «elektrisk» band som står på scenen.

Øker kapasiteten

Festivalsjef Kai Gustavsen forteller at de utvider kapasiteten på festivalområdet med tusen billetter.

– Den forrige rekorden var i fjor med Kygo hvor vi solgte 11.000 billetter, sier han.

Billettsalget starter lørdag, og festivalsjefen forventer at billettsalget kommer til å gå unna.

– Det er veldig morsomt å presentere det desidert største bandet i norsk historie.

Han sier at det allerede har tikket inn et tyvetalls mailer fra verden rundt, og håper folk kommer til Kongsberg fra utenfor landegrensene.

Billettprisene til enkeltkonserten vil koste 895 kroner, og er altså i en dyrere prisklasse enn konserten a-ha skal ha i Oslo Spektrum i februar.



Da a-ha holdt sine to nevnte intimkonserter på Giske, reagerte mange på prisene på billettene, som kostet 4.000 kroner per stykk.