90 til sykehus etter fylleslag på konsert

Minst 90 personer ble fraktet til sykehuset etter høyt inntak av alkohol på en Chance the Rapper-konsert. Mange av disse var mindreårige.

Minst 90 personer er fraktet til sykehus etter en konsert med artisten Chance the Rapper i Connecticut i USA, skriver nyhetsbyrået AP.

Politiet skal ha notert hele 50 personer på konserten, som drakk selv om de var under lavalderen for alkoholinntak. I USA er dette 21 år.

MØTE I RETTEN: Flere av de unge som var på konserten må belage seg på å møte i retten for å ha drukket under lavalderen, som i USA er 21 år. Foto: JOEL RYAN/AP

Flere av de unge konsert-deltagerne må belage seg på å møte i retten.

Det ble også gjort flere arrestasjoner under konserten, skriver nyhetsbyrået.

Den lokale visepolitisjefen Brian Foley, har uttalt til AP at et høyt antall mennesker endte på sykehus som følge av alkoholinntak under konserten.

De fleste av de fremmøtte på konserten skal hæ vært tenåringer, og personer i begynnelsen av 20-årene.

PRESIDENT: Når tidligere president Barack Obama skal ta livet med ro på kveldstid, hører han gjerne på Chance the Rapper. FOTO: THOMAS NILSSON/VG

Rappet i Norge



Chance the rapper har tidligere opptrådt på Hove Festivalen i Norge, og er en av favorittartistene til den tidligere presidenten Barack Obama.

Da Obama delte spillelisten sin kom det frem at Chance the Rapper med låten «Acid Rain» var en av presidentens favoritter på kveldstid.

– Jeg så ikke den komme. Det er antageligvis den kuleste spillelisten jeg har blitt inkludert i, sa Chance the Rapper til Good Morning America i ettertid.

