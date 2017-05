Marius Borg Høiby feiret 17. mai på kjendisfest i Los Angeles

Mens kongefamilien feiret nasjonaldagen med tre timer på slottsbalkongen, festet Marius Borg Høiby (20) og kjæresten med Kygo (25) og andre celebriteter.

Omkring 100 nordmenn møtte opp på festen i regi av Moods of Norway på Melrose Avenue i L.A. Blant dem var Marius Borg Høiby og kjæresten Linn Helena Nilsen (21) fra Drammen.

På plass var også den norske stjernemusikeren Kyrre Gørvell-Dahll, best kjent som Kygo. Flere andre, kjente nordmenn var også på festen, blant annet filmregissør Tommy Wirkola, elektronikaduoen Lemaitre, modellen og skuespilleren Kamilla Alnes, sanger Anine Stang og stylist Erlend Elias.

Sistnevnte har postet festbilde på Instagram av seg selv sammen med Marius og Kygo med teksten:

«Da ønsker Kygo «prins» Marius og jeg alle i Norge en amazing 17. mai! Grattis med dagen».

Erlend Elias har også snappet fra festlighetene, som fant sted rundt et stort basseng. Gjestene viftet med flagg og sang nasjonalsangen - akkompagnert av Lemaitre på trompet og fiolin.

Marius har tilbrakt mange 17. mai-feiringer med enten å stå på slottsbalkongen sammen med de kongelige eller å hilse barnetoget fra Skaugum. I fjor var han russ, så da var det han som vinket opp til mamma, kronprinsesse Mette-Marit, og de andre i familien mens han selv passerte med russetoget over Slottsplassen.

FLAGGET: Marius Borg Høiby og kjæresten Linn Helena Nilsen på Moods of Norway-fest i går. Foto: Klaudia Lech , VG

Nå har Marius og kjæresten flyttet til Los Angeles, hvor de begge studerer, så i går glimret han også med sitt fravær, mens småsøsknene og kronprinsparet hilste fra balkongen.

Da Marius rundet 20 i fjor, ønsket han å fjerne sin profil fra kongehusets nettsider, så han er ikke lenger å finne der med de andre.

VG kunne nylig melde at Marius i påskeferien var involvert i et trafikkuhell i L.A, med resten av kronprinsfamilien på slep. Politiet bekreftet at Marius var sjåfør. Kjæresten var også med i bilen. Både politi, brannmannskap og sykebil rykket ut.

