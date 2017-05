Kongefamilien på slottsbalkongen – men sånn feirer resten av Norge

Regn eller sol, om du er ute eller inne, følg med på nasjonaldagsfeiringen her time for time.

Hovedstaden våknet til gråvær og regn i dag. Det samme gjorde Asker, der kronprinsfamilien tradisjonen tro hilste på barnetoget utenfor sin privatbolig på Skaugum i dag tidlig. Like før de kongelige kom ut på trappen, ble det oppholdsvær.

Kl 10.30 viste hele kongefamilien seg på slottsbalkongen. Ingen var iført bunader i år, men kongefamilien dropper ofte nasjonaldrakt på denne dagen. Vi må tilbake til 2014 for å finne forrige bunadsopptreden på balkongen – det var jubileumsåret for grunnloven.

Kronprinsesse Mette-Marit har for anledningen valgt en rød hatt, mens dronning Sonja har hvit hodepryd.

Vi oss hvordan du feirer: Vi vil gjerne se ditt flotteste bunadsbilde eller andre glimt fra nasjonaldagen. Gratulerer med dagen!

En bunadskledd Märtha postet imidlertid bilde fra Steinerskolen i Bærum tidligere i dag (artikkelen fortsetter under bildet):

Prinsesse Märtha Louise og døtrene er ikke til stede på slottsbalkongen. Märtha har ikke vist seg på der på 17. mai etter at hun giftet seg med Ari Behn, men hun og familien har ofte vært å skimte i vinduene. Dette er hennes første 17. mai som singel etter bruddet med Behn i fjor sommer.

Vinkingen fra balkongen i time etter time, kan bli i lengste laget for de yngste. Prinsesse Ingrid Alexandra (13) og prins Sverre Magnus (11) trakk seg tilbake fra balkongen etter en times tid. En tid etterpå kom Ingrid Alexandra tilbake alene.

Storebror Marius Borg Høiby (20) studerer i USA og er heller ikke med.

Utenfor Slottet er det rigget til med benker, så de som var tidligst ute, fikk sitteplasser. Da kongefamilien viste seg, hadde det begynt å regne igjen. Mange har samlet seg på Slottsplassen, men folkemassen er langt mer glissen enn den er når det er finvær.

Tradisjonen tro er det skoler som har et jubileum som leder an i toget over Slottsplassen. I år er det Kjelsås skole, som fyller 100 år i år. Rett bak Kjelsås gikk Klemetsrud skole, som feirer 150 år, og Sørkedalen som feirer 175 år.

Rekordmange 121 skoler deltar i årets barnetog.

FESTFINE: Kong Harald, dronning Sonja, kronprinsesse Mette-Marit, kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vinker til barnetoget fra slottsbalkongen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Kun en uke har gått siden sist kongefamilien, deriblant prinsesse Märtha og døtrene, og utvalgte gjester kastet glans på slottsbalkongen i forbindelse med hyllesten av kongeparet på 80-årsdagene. Da stjal denne kvinnen overraskende showet.

GLAD: Hannah Farestveit stortrives i sin blandingsbunad. Foto: BRITT FARESTVEIT

Britt Farestveit, moren til Hannah (14) fra Modalen utenfor Bergen, sendte inn dette flotte bildet av datteren til VG i formiddag.

– Bunader er det fineste Hannah vet, og hun har hatt ulike siden hun var liten. Denne er en arvebunad som er nesten 100 år gammel, og det var konfirmasjonsbunaden til Hannahs mormor på 50-tallet. Den er en miks av forskjellige bunader, med hovedpreg fra Hardanger, forteller den stolte moren.

– Det finnes ikke maken til denne noe sted, det kan jeg love, legger hun til.

Tony og Barbara er på besøk til Norge fra Canada. De er imponert over feststemningen på Karl Johan.

– Vi hadde lest om 17. mai før vi kom i går, men det vi ser i dag er imponerende, sier de to til VG.

FRA UTLANDET: Tony og Barbara fra Canada er overveldet. Foto: JØRGEN BRAASTAD , VG

Tony forteller at noe av det som har gjort mest inntrykk, er alle skoleklassene som tar del i toget.

– Det er fascinerende. De er kjempemange – helt forbløffende, sier han.

Barbara er enig og sier at dette er en flott dag:

– Det er veldig interessant å se alt dette, sier hun.

Sol i Bergen



Værgudene er ikke helt på Norges side i dag, men Vestlandet og Nord-Norge har håp om flere solglimt gjennom dagen, melder Storm. Regnbyen Bergen har ligget badet i sol hele formiddagen.

Der går statsminister Erna Solberg i tog, og hun skal holde tale senere.

– Når Brann vinner 5-0, så er det et stort vorspiel for 17. mai, sprudlet en fornøyd Solberg på direkten fra toget overfor NRK.

– Jeg har ikke spist is ennå, men håper jeg snart får tak i en, sa hun.

Flere norske byer har iverksatt ekstra sikkerhetstiltak i forbindelse med 17. mai-feiringen, men politiet oppfordrer folk til å feire nasjonaldagen som vanlig. Blant tiltakene i Oslo, er mer synlig politi.

Ludvig (5), med bunad fra Nummedal, er på Karl Johan og forteller at han har hatt en veldig fin 17. mai-feiring så langt.

– Jeg har samlet mange russekort og spist kake og is. Det er gøy, sier han.

SPENT: Ludvig på Karl Johan. Foto: JØRGEN BRAASTAD , VG

Femåringen gledet seg til å se storebroren som går i toget og spiller trommer i nevnte Kjelsås Musikkorps.

– Jeg ikke gå i tog, bare se på. Jeg gikk i tog med barnehagen i går, forteller han.

AU DA: Stine Elise Bingen strevde med skoene. Foto: HIBBA SARMADAWY , VG

Gnagsår



Stine Elise Bingen (23) måtte oppsøke hjelp etter å ha fått gnagsår på Karl Johan.

– Skoene er helt nye, og jeg hadde ikke gått dem ut. Jeg fikk gnagsår etter å ha gått i regnet, og det begynte å gjøre veldig vondt, sier hun og legger til:

– Det er ingen taxier er ledig, men heldigvis er Norsk Folkehjelp her, smiler hun.

Sanitetspersonell i Norsk Folkehjelp Oslo, Eva Ravdal og Connie Nordenstam, forteller at det er ingen andre enn Stine Elise som har bedt om hjelp så langt.

– Det har vært veldig stille, og det er bra og se at folk har det fint, sier Ravdal, som har stått ute i beredskap i flere timer.

POLITI: Det er satt opp ekstra sikkerhetstiltak rundt barnetoget i Oslo sentrum. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Bunader på morgenkvisten



Hele kronprinsfamilien var iført bunader da de viste seg på Skaugum i morges. Mette-Marit, som faktisk eier syv ulike bunader, valgte i år Askerdrakten.

De to hundene Muffins Kråkebolle og Milly Kakao stilte med 17. mai-sløyfer. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var de som sørget for at hundene satt stille og oppførte seg pent.

HØYTIDSSTEMT: Kronprinsfamilien utenfor Skaugum i Asker. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Hundene utålmodig



Kronprinsfamilien tok smilende imot blomster fra feststemte og stivpyntede barn, og det ble sunget nasjonalsangen til korpsmusikk. Etter et kvarter forsvant prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus inn igjen med hundene, men de kom ut igjen like etter – uten de to firbente.

At de kongelige møter folket på denne måten, har vært en viktig, symbolsk tradisjon etter andre verdenskrig, da feiringen av den norske grunnlovsdagen var forbudt.

HAUGESUND: VG har fått tilsendt dette bildet i morgentimene i dag. Foto: TOR ANDRÉ JOHANNESSEN

Merve (23) er utvekslingsstudent fra Tyrkia og har nå studert fire måneder i Norge.

– Jeg bor egentlig i Drammen, men nå er jeg i Oslo bare for å se på toget. Det er en veldig fin dag, og jeg gleder meg til å sende videoer til mine venner i Tyrkia, sier hun.

STOLT: Merve fra Tyrkia i norsk nasjonaldrakt. Foto: HIBBA SARMADAWY

Hun forteller at det er mange som har sett på henne og smilt i dag.

– Jeg tror det er fordi jeg går med hijab og har bunad. Det er veldig fint at folk smiler, sier hun.

– Hvor er bunaden din fra?

– Jeg vet ikke. Jeg har lånt den av en venninne og jeg synes den er kjempefin. Jeg tror ikke hun selv vet hvor den er ifra, sier den unge kvinnen og ler.

God stemning



VG mottar hilsener fra fjern og nær, som denne fra Svein Vinsnesbakk om bord på løftefartøyet Lewek Conqueror, vest for Brunei på Borneo (artikkelen fortsetter under bildet):

GOD STEMNING: Svein Vinsnesbakk og resten av mannskapet på Lewek Conqueror. Foto: PRIVAT

«Hipp, hipp hurra og gratulerer med dagen. Her feires 17. mai i Sørkinahavet.

Som eneste nordmann om bord og med kolleger fra syv nasjoner med hvert sitt norske flagg, ligger dette an til å bli en uforglemmelig feiring».

Mange tilbringer nasjonaldagen på jobb, som disse to fra MIO på Stavanger Universitetssykehus i Rogaland:

«SUS-BUNADEN»: Karoline og Maren tilbringer nasjonaldagen på jobb på Stavanger Universitetssykehus. Foto: PRIVAT

Karoline og Maren har pyntet seg i det de humoristisk beskriver som «den tradisjonelle SUS-bunaden», og gratulerer hele Norge med dagen.

«Min mor har stått for produksjon av åtte Bergensbunader. Veldig stolt av henne», skriver Svein Grøtness, som gratulerer Norge med nasjonaldagen med dette vakre bildet:

FINE: Gratulerer, Norge, skriver Svein Grøtness med dette flotte knippet. Foto: PRIVAT





