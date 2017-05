God 17. mai-stemning: Kronprinsfamilien hilste på folket

Følg med på nasjonaldagsfeiringen her time for time.

Hovedstaden våknet til gråvær og regn i dag. Det samme gjorde Asker, der kronprinsfamilien tradisjonen tro hilste på barnetoget utenfor sin privatbolig på Skaugum kl. 08.15. Like før de kongelige kom ut på trappen, ble det også oppholdsvær.

Hele kronprinsfamilien var iført bunader, og deres to hunder stilte med 17. mai-sløyfer. Prinsesse Ingrid Alexandra (13) og prins Sverre Magnus (11) var de som sørget for at hundene satt stille og oppførte seg pent.

Vi oss hvordan du feirer: Vi vil gjerne se ditt flotteste bunadsbilde eller andre glimt fra nasjonaldagen. Gratulerer med dagen!

Storebror Marius Borg Høiby (20) studerer i USA og var ikke med da resten av familien møtte barnetog, presse og andre skuelystne.

Filmer du? Send oss din 17. mai-video, så vi får festrapport fra hele landet

(Artikkelen fortsetter under bildet)

HØYTIDSSTEMT: Kronprinsfamilien utenfor Skaugum i Asker. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Hundene utålmodig



Kronprinsfamilien tok smilende imot blomster fra feststemte og stivpyntede barn, og det ble sunget nasjonalsangen til korpsmusikk. Etter et kvarter forsvant prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus inn igjen med hundene, men de kom ut igjen like etter – uten hundene.

Flere norske byer har iverksatt ekstra sikkerhetstiltak i forbindelse med 17. mai-feiringen, men politiet oppfordrer folk til å feire nasjonaldagen som vanlig.

17.mai: Har du husket dette?

At de kongelige møter folket på denne måten, har vært en viktig, symbolsk tradisjon etter andre verdenskrig, da feiringen av den norske grunnlovsdagen var forbudt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

HAUGESUND: VG har fått tilsendt dette bildet i morgentimene i dag. Foto: TOR ANDRÉ JOHANNESSEN

Like over kl 09 trakk kronprinsfamilien inn igjen, og VGTV tar en pause i direktesendingen frem til kl 10.30. Da skal kongefamilien vinke til alle fremmøtte fra Slottsbalkongen, og VGTV går live igjen.

Utenfor Slottet er det rigget til med benker, så de som er tidlig ute, har håp om sitteplasser. Om kronprinsfamilien har skiftet til andre habitter, gjenstår å se. Ofte gjør de det.

Nysgjerrig? Dette er Norges mest populære bunader

GOD STEMNING: Svein Vinsnesbakk og resten av mannskapet på Lewek Conqueror. Foto: PRIVAT

God stemning



VG mottar hilsener fra fjern og nær, som denne fra Svein Vinsnesbakk om bord på løftefartøyet Lewek Conqueror, vest for Brunei på Borneo:

«Hipp, hipp hurra og gratulerer med dagen. Her feires 17. mai i Sørkinahavet.

Som eneste nordmann om bord og med kolleger fra syv nasjoner med hvert sitt norske flagg, ligger dette an til å bli en uforglemmelig feiring».

Kulturmisteren: Bekymret for bunadstradisjoner

Nyttig: Kan du alle versene til «Ja, vi elsker»?