Send en hilsen på valentinsdagen!

Tirsdag 14. februar er det valentinsdag, eller alle hjerters dag, om du vil. Skikken med valentinsdag oppsto ifølge Store norske leksikon allerede på 1500-tallet, og kan komme av at man trodde fuglene begynte å pare seg på denne dagen.Nå har valentinsdagen blitt en dag hvor mange viser at de setter pris på dem de er glad i. Her kan du sende en hilsen til en eller flere av dem som betyr noe for deg!