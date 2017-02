Gratuler kong Harald med dagen!

Gratulasjon

Sigmund Skaret (56), fra Akershus

07:22:40 Kjære kong Harald Torill Djupeng (65), fra Akershus Gratulerer så masse med dine 80 år!!

Håper du får en super bursdag 07:22:06 Til jubilanten Anne-Grete Weel,Myrvang (70), fra Vestfold Gratulerer deg hjerteligst med din 80 års dag 07:22:00 80 er bare et tall Kjell skårvik (70), fra Finnmark Gratulere med dagen fra oss i nord 07:21:12 Gratulasjoner til vår kjære konge. Bjarte (55), fra Møre og Romsdal Gratulerer med 80 års dagen Kong Harald. 07:21:12 I dag heirer vi alle Kongens bursdag!!!:-))) Bjørn K. Østmo (58), fra Nordland Til

Kong Harald,

De beste ønsker for 80 års` dagen. 07:21:07 Hipp hurra Latifa (29), fra Oslo Gratulerer så mye med 80 års dagen kjære kongen vår 07:21:07 Hipp Hipp hurra vibeke Hopkins (49) Gratulere med 80 års dagen kong Harald.

Håper du får en kjempefin dag... Gratulere med 80 års dagen kong Harald.Håper du får en kjempefin dag... Vis flere

Takker for at du er vår konge , kunne ikke være lett å ta over folke kongen Olav . Men det har du klart fint og vi har en ny folke konge med navn Harald