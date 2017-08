Silvija Seres om etikk og teknikk, hundreårsrevolusjonene, kunstig intelligens og roboter – og om oppveksten i det tidligere Jugoslavia

Styregrossist og investor Silvija Seres, en av Norges smarteste og best utdannede, om den teknologiske revolusjonen, om livet i Silicon Valley og i Saudi-Arabia, om siloene i det akademiske Norge og gleden over å snakke på tvers i Oxford, om behovet for et etisk kompass i møte med en ny verden – og om Amaras lov. Med VGs politiske redaktør Hanne Skartveit. Research av Grethe Ruud. Produsert av Magne Antonsen.