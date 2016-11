Tomas (45) lever av å filme barna sine på lekeland

Det startet med en tilfeldig video av sønnen på lekeplassen. Nå har Tomas Hellberg opp mot 50 millioner YouTube-visninger hver måned – og har sagt opp jobben.

I løpet av to år har «Family Playlab» blitt en av Sveriges desidert største YouTube-kanaler. Den mest sette videoen, fra Bill & Bull's Lekland, har over 100 millioner visninger.

– Vi har tullet litt om det: Normalt sett pleier jo barn å være en kilde til store utgifter. Men for vår del har det vært litt annerledes, sier Tomas Hellberg (45) til VG.

Eventyret startet ved en tilfeldighet sommeren 2011.

– Jeg var på et lekeland med min sønn, som fylte fire år. Jeg hadde kameraet med og passet på å lage en liten film. Etterpå ville jeg dele den med slekt, familie og venner, sier Hellberg.

Han la videosnutten på YouTube fordi det var den enkleste måten å dele den med sine nærmeste på. Der lå den i rundt to år uten å vekke oppmerksomhet. Men i løpet av 2013 økte videoens popularitet gradvis.

YOUTUBE-FAMILIE: Siri (6), Elmer (9) og Ture (6) bor utenfor Linköping i Sverige og har blitt stjerner på YouTube. Foreldrene Malin og Tomas Hellberg står bak kamera. Foto: PRIVAT

– Jeg merket at personer som jeg ikke kjente begynte å abonnere på kanalen. Først kunne jeg ikke forstå hvorfor noen ville abonnere på min kanal, for jeg syntes ikke at jeg hadde noe som interesserte andre.

Men stor publikumsappell kombinert med YouTubes algoritmer hadde gitt videoen av sønnens lek 2500 visninger i døgnet.

– Jeg forstod at det var barn som likte å se på dette. Og da kom jeg på at barn liker å se på andre barn som leker og har det gøy.

Satset større

Hellberg bestemte seg for å prøve å gjenta suksessen, og lagde nye videoer der både eldstesønnen Elmer og tvillingene Siri og Ture deltok. De gikk over til å bruke engelske titler, og kona Malin ble med bak kamera. Siden har suksessen skutt i været.

BARE LEK OG MORO: Videoene av barna som leker har verken manus eller noen klar regi. Det har vist seg å slå an blant seerne på YouTube. Foto: Tomas Hellberg , Family Playlab

– Fra en halv million visninger per måned i årsskiftet 2014-2015, er vi i dag oppe på 1,5 millioner visninger per døgn i snitt.

Det gir kanalen mellom 40 og 50 millioner visninger i måneden, og mer enn 600 millioner visninger totalt.

– Det er et fantastisk tall som nesten er litt vanskelig å forholde seg til. Det er liksom mer enn stort, sier Hellberg.

Etiske problemstillinger

Ved å reise rundt i Sveriges lekeland har de tre barna på seks og ni år blitt YouTube-stjerner.

– Som oftest synes de det er kjempegøy. Iblant kan det jo bli en jobb for dem også. Da forsøker vi å ta en liten pause. Og etter en stund sier de: «Pappa, nå vil vi dra og leke igjen.»

Tomas Hellberg mener det å ha barn i hovedrollen gir noen ekstra utfordringer. Foreldrene er opptatt av å ta vare på barnas integritet. De skal alltid vite når de blir filmet, og kan si nei om det er noe de ikke vil gjøre.

– Det har ikke vært helt lett å velge å eksponere dem slik. Men både jeg og min kone tror at dette kommer til å åpne muligheter for dem, og at disse mulighetene er verdt mer enn de eventuelle ulempene ved å bli eksponert på denne måten.

Lever av reklameinntekter

I 2015 omsatte Hellbergs firma Playlens AB for 1,3 millioner svenske kroner. Inntektene kommer utelukkende fra reklamene som blir vist på YouTube. Det blir nok til at han kan leve av det, selv om inntjeningen per visning er beskjeden.

Lekelandene som får besøk av «Family Playlab» kan anse det som gratis reklame. Å ta seg betalt for å besøke bestemte lekeland kunne ha vært god butikk for Hellberg, men i likhet med i Norge har Sverige lover som forbyr reklame mot barn.

Likevel utelukker han ikke kommersielle samarbeid i fremtiden – så fremt det er mulig innenfor lovverket.

– Vil se det samme igjen og igjen

Rita Astridsdotter Brudalen i Medietilsynet sier at den svenske YouTube-kanalen er en del av en større trend.

– Den er ganske representativ for mange kanaler vi ser nå for tiden. De er veldig spesifikke og handler om én ting som du får se om og om igjen. Dette er noe som særlig barn, men også voksne, fascineres veldig av, sier Brudalen.

Selv ser hun ofte på YouTube sammen med barna sine. Samtidig minner hun om at de nye kanalene ikke har de samme kravene til mangfold som for eksempel en allmennkringkaster.

– Valgene er så mange. Risikoen er kanskje at du likevel snevrer inn hva du ser på, fordi du liker det du liker, og vil se mer av det du liker.

Brudalen er i utgangspunktet positiv til at tilbudet blir større, men oppfordrer foreldre til å være tilgjengelig og engasjert i barnas medieopplevelser.

– Jeg vil si det er forholdsvis trygt å sette på NRK Super og la det surre og gå. Men du kan ikke bare sette på YouTube og la videoene strømme på uten at du har noe kontroll på det. Da kan man havne i en annen kategori rimelig raskt.

NETT-FENOMEN: Den svenske YouTube-kanalen «Family Playlab» har millioner av seere over hele verden. Oppskriften er enkel: Barn som leker i lekeland. Foto: Tomas Hellberg , Family Playlab

Tryggere surfing

Anne Sofie Kirkegaard i YouTube sier at foreldre som ønsker bedre kontroll kan slå på Restricted Mode.

– Dette er en innstilling som hjelper til med å sile ut potensielt støtende innhold som du kanskje foretrekker å ikke se, eller som du ikke ønsker at andre i familien din skal snuble over. Du kan se på dette som en foreldrekontroll-innstilling for YouTube.

