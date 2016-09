VGs store matbørs: Her handler du billigst nå

Fakta om VGs matbørs

* Varene er handlet inn av VGs journalister i Oslo tirsdag 27. september 2016. Journalistene har opptrådt anonymt.

* Butikkene det er handlet i er Extra, Rema1000, Kiwi, Spar, Meny og Coop Mega.

* Handlelisten er satt opp av VGs journalister. Utgangspunktet er vareutvalget i den enkelte butikk på kjøpsdagen. Om nødvendig har vi handlet i flere butikker samme dag.

* Tilbudsvarer på kjøpsdagen er tatt med. Det er ikke tatt hensyn til rabattordninger eller medlemskap.

* Alle varene er kjøpt og betalt av VG. Prisene er hentet inn uten kjedenes medvirkning. Vi tar forbehold om at prisen i VGs matbørs kan være endret etter kjøpsdato.

Vareutvalget:

* Av 64 varer er 43 varer identiske merkevarer.

* 11 produkter er frukt og grønnsaker.

* Når produsent eller merkevarenavn ikke er oppgitt har vi valgt billigste produkt ut fra pris på hyllekant.

* Mengden og størrelsen vi har vært ute etter fremgår av tabellen.

* Det er valgt billigste produkt i samme størrelse så nær oppgitt mengde på handlelisten som mulig.

* Vekten er omregnet der pakningsstørrelsen avviker. Dette gjelder for følgende varer: Kyllingfilet, hvetemel, og laksefilet.

* Prisen i VGs matbørs er basert på kassekvittering. VG forholder seg utelukkende til kvitteringen, og forutsetter at butikkpersonalet har slått inn riktig pris på varen. I enkelte tilfeller har vi brukt pris på hyllekant hvis varen ikke var tilgjengelig i butikk. I disse tilfellene har VGs journalist fotografert prisen på hyllekanten.

* VGs matbørs ble opprinnelig utarbeidet i samarbeid med Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), og viser et noenlunde normalt ukeforbruk fra dagligvarebutikken for en familie på fire. VG har i tillegg tatt med kategoriene «søtt og salt» og «vask og hygiene».

* Matvarene i VGs matbørs doneres til Matsentralen i Oslo.