VGs store matbørs: Her er maten billigst!

VGs ferske matbørs viser i dag så små prisforskjeller blant lavpriskjedene at det nesten går ut på ett hvor du handler. Går du på super'n derimot kan det fort bli dyrt.

Kiwi tar tilbake tronen som den billigste kjeden i VGs matbørs, men bare 23 kroner skiller på handlekurven til konkurrenten Rema 1000 som denne gangen må se seg slått og havner på annenplass.

«Vi gir oss aldri på pris», sier Kiwi i sin markedsføring. Nå kan det se ut som den grønne kjeden har fått lønn for strevet.

Dette er VGs matbørs ● Varene er handlet inn av VGs journalister i Oslo-området mandag 11. september 2017. Journalistene har opptrådt anonymt.

Butikkene det er handlet i er Kiwi, Rema 1000, Extra, Meny, Spar og Coop Mega. VGs journalister gikk til kassen hos Kiwi, REMA 1000 og Extra på samme tidspunkt.

● Utgangspunktet er vareutvalget i den enkelte butikk på kjøpsdagen. Om nødvendig har vi handlet i flere butikker samme dag.

● Tilbudsvarer på kjøpsdagen er tatt med. Det er ikke tatt hensyn til rabattordninger eller medlemskap.

● Vareutvalget: Av totalt 85 varer er 63 varer identiske merkevarer. 10 produkter er i kategorien frukt og grønnsaker. Når produsent eller merkevarenavn ikke er oppgitt har vi valgt billigste produkt ut fra pris på hyllekant. Ved tvil har VGs journalister spurt betjeningen i den enkelte butikk. Mengden og størrelsen vi har vært ute etter fremgår av tabellen.

● Det er valgt billigste produkt i samme størrelse så nær oppgitt mengde på handlelisten som mulig. Vekten er omregnet der pakningsstørrelsen avviker. Dette gjelder for følgende varer: Kyllingfilet, laksefilet, hvetemel, paprika og Polly peanøtter. Dr. Oetker Ristorante pizza selges i 2-pack i lavprisbutikkene, men ikke på supermarkedene. Pris er basert på to stk. pizza.

● Prisen i VGs matbørs er basert på kassekvittering. VG forholder seg utelukkende til kvitteringen, og forutsetter at butikkpersonalet har slått inn riktig pris på varen. I enkelte tilfeller har vi brukt pris på hyllekant hvis varen ikke var tilgjengelig i butikk. I disse tilfellene har VGs journalist fotografert prisen på hyllekanten.

● Alle varene er kjøpt og betalt av VG. Prisene er hentet inn uten kjedenes medvirkning. Matvarene i VGs matbørs doneres til Matsentralen i Oslo.

● Vi tar forbehold om at prisen i VGs matbørs kan være endret etter kjøpsdato.

● VGs matbørs er i utgangspunktet utarbeidet i samarbeid med Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), og viser et noenlunde normalt ukeforbruk fra dagligvarebutikken for en familie på fire.

I Coops lavpriskjede Extra, koster handlekurven 43 kroner mer enn matbørsvinneren.

Dyrt på super'n

Drar du på et supermarked må du ut med atskillig mer for de samme varene. Her viser VGs sjekk at du må ut med opptil 400 kroner ekstra for samme handlekurv!

Mandag denne uken handlet VGs journalister 85 varer fra seks forskjellige kjeder i Oslo-området: Lavpriskjedene Kiwi, Rema 1000, Extra, og supermarkedkjedene Meny, Spar og Coop Mega.

VGs matbørs inneholder denne gangen kjedenes egne merkevarer (EMV), i tillegg til kjente og store merkevarer som Stabbur-makrell, Gildes kokt skinke, Delikat rekesalat eller melk og fløte fra Tine og Q.

Her finner du alle prisene i dagens matbørs!

I VGs prisoversikt kan du enkelt finne ut hva både melk og brød koster, men også hva favorittsnacksen eller flasken med grønnsåpe koster.

Aller billigst var handlekurven til Kiwi. De ble derved høstens matbørsvinner med en samlet sum på 3071,51 kroner.

Dyrest ble supermarkedkjeden Coop Mega som tapte pristesten med en handlekurv på 3472,71 kroner. Det er 410 kroner eller 13 prosent dyrere enn på Kiwi.

Mange penger spart

Tror du det er ett fett om du går inn i en lavprisbutikk eller et supermarked? Sluttsummen i VGs matbørs viser at du sparer i snitt mellom fire og fem kroner per vare dersom du handler i en lavprisbutikk, sammenlignet med et supermarked.

Utvalget i handlekurven består av vanlige varer vi kjøper ofte: Brød, kjøttvarer, øl og brus, hermetikk, frukt og grønt, pålegg, sjokolade, snacks, vaskemidler og hygieneartikler.

63 av varene er identiske merkevarer, mens 22 av varene er valgt ut fra billigste produkt etter nærmere spesifikasjon.

VGs matbørs legger ikke til grunn lojalitetskort eller kjedenes egne fordelskort. Forbrukerrådet mener disse rabattordningene tilslører prisbildet og gjør det vanskeligere for forbrukerne å orientere seg om hva varen egentlig koster.

– Når det ikke lenger er prisen i hyllene som gjelder, men ulike rabattordninger, bidrar det til å tilsløre prisbildet, uttalte Forbrukerrådets fagdirektør for handel Gunstein Instefjord til VG tidligere i år.

Ikke fulgt med

I VGs forrige matbørs vant Rema overlegent i kategorien frukt og grønt. Denne gangen kan det se ut som om kjeden ikke har fulgt med i timen. De ender i hvert fall denne gang opp som dyrest av de tre lavpriskjedene Kiwi, Rema og Extra i frukt- og grøntkategorien.

Her er noen flere eksempler fra høstens matbørs:

• Ifølge VGs sjekk er det nesten 10 prosent dyrere å handle frukt og grønt hos Rema sammenlignet med Kiwi. Både agurk, blomkål og brokkoli er med på å øke prisen.

• De tre lavpriskjedene har så godt som identiske priser i kategoriene brød og bakervarer, samt drikkevarer. Av lavpriskjedene skiller Extra seg ut med noe dyrere pils.

• Flaskene med 1,5 liter Coca-Cola og Pepsi Max koster mest hos Spar.

• I kategorien meieriprodukter og pålegg skiller det med ett unntak ikke noe på prisene hverken hos Extra, Kiwi og Rema.

• Wienerpølser er nesten 20 kroner dyrere på Spar enn på Kiwi og Rema.

• Hos Extra, som er en del av Coop-kjeden måtte vi betale i underkant av 70 kroner for fiskegratengen fra Findus. Hos Coop-storebror Mega tar de 80,50 for samme pakken, mens hos Kiwi og Rema må du bare ut med 46,30 kroner.

Coop-kjeden mener imidlertid dette blir som å sammenligne fotball og håndball.

– Lavpris og supermarked er to vidt forskjellige øvelser. Coop Mega har større sortiment og betjente ferskvaredisker med kjøtt og sjømat og vil derfor ha langt høyere kostnader, som igjen gir utslag i litt høyere priser, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Overvåker prisene

Et annet trekk ved denne prissjekken er at lavpriskjedene overvåker hverandres priser ekstremt nøye. I kategoriene meieriprodukter og pålegg hadde hele 23 av 24 varer eksakt lik pris. Totalt sett av de 85 varene i VGs prissjekk hadde syv av 10 varer helt identisk pris hos lavpriskjedene.

Dersom man ser nøyere på konkurransen mellom de to argeste konkurrentene, Kiwi og Rema, så hadde faktisk over 8 av 10 varer helt lik pris!

Ut fra disse funnene er det nesten ett fett hvilken lavpriskjede du velger. Da kan du like godt dra til den som er nærmest deg.

Supermarkedene har som kjent både ferskvaredisker og større vareutvalg enn lavpriskjedene. Mange legger også handleturen hit for å kunne kjøpe nystekt grillkylling eller varme fiskekaker.

Men, tilgangen på rykende ferske godbiter fra delikatessen-disken gjør at du må ut med mer penger – også for kjedenes egne billigmerker.

Øker prisen

VGs prisoversikt avslører nemlig at supermarkedene legger på et par kroner på merkevarer som Stabbur-makrell, Nugatti eller Tine lettmelk i forhold til lavpriskjedene.

For eksempel, O`Boy sjokolademelkpulver koster mellom 24,90 og 27,50 på supermarkedene. I de tre lavpriskjedene koster den samme boksen drøyt 22 kroner.

Folkepålegget Kokt skinke på 110 gram koster 16,90 kroner i alle lavpriskjedene. Sparkjeden krever 21,50 for den samme pakken.

Meny er billigst av supermarkedkjedene og vinner i fire kategorier, men desidert dyrest av alle i kategorien frukt og grønt, som Kiwi vant. Paradokset er at Kiwi og Meny begge er en del av NorgesGruppen.

– Meny og Kiwi er to uavhengige kjeder som konkurrerer hver eneste dag, også på pris. Våre undersøkelser viser at Menys 50 bestselgere denne uken innen frukt og grønt, ligger like over lavpriskjedene i pris. Vi slåss for utvalg. Forrige uke solgte Meny-kjeden 1500 ulike frukt- og grøntprodukter. I denne testen er vi uheldige hva gjelder frukt og grønt; ingen av våre tilbud er inkludert, sier MENY-sjef Vegard Kjuus.

Matkjedene ● Disse tre kjedene har 96 prosent av dagligvaremarkedet i Norge.



● NorgesGruppen 42,3 %: Meny, Kiwi, Spar og Joker



● Coop 29, 4 %: Coop Mega, Extra, Coop Prix,

Obs og Marked



● Rema 1000 24,4 %



Kilde: NIELSEN

Spar er billigst av supermarkedkjedene på søtt og salt, mens Coop Mega er billigst i middagskategorien kjøtt og fisk.

Mye å spare i løpet av et år

● VGs «matbørsfamilie» er et ektepar i førtiårene med to barn på fem og elleve år som i gjennomsnitt har en samlet årsinntekt på 774 000 kroner etter skatt.

● Statistisk sentralbyrås forbrukerundersøkelse fra 2013 viser at norske husholdninger bruker 12 prosent av inntekten på mat og alkoholfri drikke.

● For VGs matbørsfamilie tilsvarer dette 92.880 kroner som brukes på mat i året.

● Hvis matbørsfamilien i dag handler på Coop Mega vil de kunne spare hele 10.730 kroner i året på å legge handelen til Kiwi.

Dette svarer kjedene:



KIWI: – Vi er glade for at nok en pristest viser at Kiwi er billigst. Våre en million Kiwi Pluss-kunder får i tillegg 15 prosent bonus på frukt og grønt og 1 prosent bonus på alle andre varer, svarer prissjef Tone Solum Lund.

REMA 1000: – Dette var ikke bra. Vi skal ha de laveste prisene, det jobber vi hardt for hver eneste dag, derfor er har vi umiddelbart kuttet prisene på disse produktene, svarer prisdirektør Stian Mårdalen.

EXTRA: – De marginale prisforskjellene bekrefter at Extra er en av Norges billigste kjeder. Med alle medlemsfordelene og det faktum at Extra har langt større sortiment enn lavpriskonkurrentene er dette definitivt en seier, svarer kjededirektør Christian Hoel i Extra.

MENY: – Meny er nok en gang den billigste kjeden for dem som ønsker stort utvalg, ferskvare, inspirasjon og god service. Vi kjemper hver dag for å tilby lave priser, og matcher lavpris med First Price og hundrevis av tilbud, svarer Menysjef Vegard Kjuus.

SPAR: – Vi i Spar jobber aktivt for å være Norges billigste supermarked. Vi kan tilby kundene rå tilbud hver uke og et bredt utvalg av ferskvarer og nystekte bakervarer, svarer kjededirektør Ole Christian Fjeldheim.

COOP MEGA: – Coop Mega skal gi kundene og våre medeiere best service, høyest kvalitet og et stort utvalg. Coop Mega skal være det billigste supermarkedet, derfor setter vi umiddelbart ned prisene der vi ikke er billigst, svarer kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.