VG sanket 16 design-priser i København

Onsdag var det prisdryss til VG under «Society of News Design Scandinavia» hvor det beste av skandinavisk avisdesign kåres.

VG dro inn tre gull under kåringene onsdag kveld – for magasinreportasjen «Presidentens drapsbølge», forsiden «Den lille kjempen» og nyhetssidene til «De bor i Aleppos farligste bydel».

Prisutdelingen i 2015: Ti medaljer til VG

Prisdryss til VG Helg

GULL: VG hentet inn gull for forsiden om Prince's død.

VG Helg stakk av med hele seks priser, ett gull, tre sølv og to bronse. «Helt sykt» er reaksjonen fra magasinredaktør Jane Throndsen.

– VG Helg er «by far» Norges mest prisbelønte magasin, både nasjonalt og internasjonalt. Det handler om at VG er så heldig å ha noen av landets aller flinkeste designere, som putter utrolig mye kjærlighet i jobben sin. Også er det et utrolig samarbeid i VG Helg, hvor reportere, fotografer, fotosjefer og alle på desken engasjerer og involverer seg, og diskuterer seg fram til det beste resultatet, sier hun.

– Det er utrolig fint å bli satt pris på, ikke minst for alle de som jobber så utrolig hardt for å skape magi hver eneste uke, fortsetter hun.

Throndsen forteller også at det aldri har vært så mange lesere samlet på VGs featurestoff som nå.

Fikk bronse i kategori «historiefortelling»: Millionær på bistand

– Resultat av laginnsats

På plass i København fra VG er Linn Marie Bratvold, Ingrid Storaas, Kenneth Lauveng, Håvard Holten og Sondre Nilsen.

– Vi har lagt mye ressurser og hardt arbeid i å oppgradere papiravisen vår, og er selvfølgelig stolte av at det verdsettes av en designjury. Og så ser vi at leserne også setter pris på at vi leverer et kvalitetsprodukt både når det gjelder innhold og utforming hver eneste dag, sier Bratvold, som er fungerende desksjef.

Fikk sølv i kategorien «apps»: Hva er ditt islandske navn?

Hun forteller at hun er veldig stolt av deskarbeiderne i VG.

– De har en enorm kreativ kraft, både i fortellerteknikk, bildebruk og tekstredigering.

Også VGs nyhetsredaktør, Tora Bakke Håndlykken, sier seg stolt over kollegene sine.

– Dette er et resultat av hardt arbeid, laginnsats og store ambisjoner på vegne av VGs journalistikk, sier hun.

– Det unike med VGs folk er at de legger sjelen si i arbeidet, enten det gjelder den samfunnsviktige journalistikken som den tegnede reportasjen fra Aleppo og drapsbølgen i Manila eller den mer kuriøse bildereportasje om kattemenn. Alt for VGs lesere og for å servere journalistikk i verdensklasse.

Fikk bronse i kategori «nyhetsdekning»: Helikopterstyrten ved Turøy

Seks digitale priser

Til sammen mottok VG hele ti priser for printdesign. For digitaldesign ble seks priser utdelt til VG, to sølv og fire bronse. Blant annet ble det prisbelønte graveprosjektet «Tvangsloggene».

VGs bruk av Pokémon GO for å forklare den amerikanske valgkampen hentet inn en bronse i kategorien TV-design. Se filmen under:

VGs digitalredaktør Ola Stenberg forteller at det er viktig å være med i en konkurranse som er anerkjent i bransjen, og at prisene er et signal på at VG lykkes med digitalsatsingen.

– Pris eller ikke pris, det siste året har vært bra for VG med tanke på at vi har utviklet journalistikken på digitale flater. Vi har høye ambisjoner om å hver uke gjøre ting annerledes, sier han.

Stenberg forklarer at det settes store mål når det kommer til innovasjon av kjernen av det VG driver med – nyheter.

– Det står i fokus hele tiden.