Småfly totalvraket etter styrt i Holmestrand – to personer er omkommet

HOLMESTRAND (VG) Et småfly er totalvraket etter å ha styrtet i en kornåker. To personer er døde.

Meldingen om det savnede flyet skal ha kommet inn 12.31 og ble lokalisert et kvarter senere vest i Holmestrand sentrum, på Ekeberg.

Alle nødetatene skal være på stedet, samt et redningshelikopter.

Innsatsleder i politiet i Vestfold, Ottar Steinstø, sier til VG på stedet at flyet er totalvraket etter styrten.

To personer omkommet

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser til VG at det skal ha vært to personer ombord i småflyet. Det samme skriver politiet i en pressemelding som kommer 13.10. Politiet bekrefter på Twitter 13.31 at de to er omkommet.

Til VG forteller politiet at personene ikke er identifisert. Politiet ønsker ikke å gå ut med detaljer om alder eller kjønn på de to omkomne da pårørende ikke er varslet.

Politiet sier at vitner sitter i avhør for å avdekke hva som har skjedd.

Politiet skriver i en pressemelding 13.38 at flyet styrtet ti minutter etter at det tok av fra Torp flyplass.

Flyet styrtet på en kornåker ved Ekeberg skole. Årsaken til styrten er foreløpig ukjent.

NTB skriver at vitner forteller at flyet har vært observert over samme området flere ganger den siste tiden.

Skolebarn vitne til styrten

Politiet skriver i pressemeldingen at mange personer, inkludert skolebarn, var vitne til hendelsen. Holmestrand kommune har opprettet kriseteam som er tilstede ved Ekeberg barneskole.

Tønsberg Blad skriver at vitner forteller at det så ut som om motoren stanset i luften, og at piloten forsøkte å berge flyet, men at det til slutt gikk i bakken.

Ifølge TB har flere foreldre hentet barna sine på skolen.

Ingen av elevene var i nærheten da flyet, som er av typen Pitt akrobatfly, krasjet, skriver skolen i melding til alle de foresatte.

Ifølge et vitne TB har snakket med er det spesiell stemning i skolegården, hvor alle elever og lærere er samlet sammen med foreldre.

Statens Havarikommisjon for Transport opplyser til VG at de er på vei til stedet, men henviser til politiet for spørsmål om hendelsen.