Småfly totalvraket etter styrt i Holmestrand – to menn er omkommet

HOLMESTRAND (VG) Et småfly er totalvraket etter å ha styrtet i en kornåker. To personer er døde.

Politiet fikk i 12.30-tiden melding om at et småfly av typen Pitts akrobatfly hadde styrtet. Det ble et kvarter senere lokalisert ved Ekeberg barneskole, som ligger i Holmestrand. Alle nødetater rykket ut til stedet.

Innsatsleder i politiet i Vestfold, Ottar Steinstø, sier til VG på stedet at flyet er totalvraket etter styrten.

– To menn på 47 og 48 år er omkommet, forteller han til VG rett før klokken 15.

Styrtet etter ti minutter

Politiet forteller til VG at de ikke ønsker å gi ytterligere opplysninger om de omkomne før de pårørende er ferdigvarslet.

Vitner sitter nå i avhør med politiet for å avdekke hva som har skjedd, og er interessert i videoer fra vitner dersom noen er i besittelse av det.

Flyet skal ha styrtet på en kornåker ved Ekeberg skole ti minutter etter at det tok av fra Torp flyplass.

Årsaken til styrten er foreløpig ukjent.

Øyenvitner forteller til NTB at de så flyet gjøre akrobatiske øvelser i lufta før det plutselig stanset og styrtet i kornåkeren. Et tydelig brak kunne høres da flyet traff bakken. NTB skriver at vitner forteller at flyet har vært observert over samme området flere ganger den siste tiden.

Statens Havarikommisjon for Transport ankom Ekeberg tirsdag ettermiddag, og kommer til å arbeide på stedet utover kvelden.

Vitne: – Unormal adferd

May Tove Bratland (52) bor i en gård som ligger rundt tre kilometer unna styrtstedet i luftlinje. Småflyet skal ha fløyet over gården, og hun skal ha reagert på måten den fløy på.

– Det hadde en unormal adferd. Det sirklet rundt og kom i lavere høyde. Så forsvant det bak låven vår. Bare minutter senere hører jeg fra andre at flyet hadde styrtet like ved skolen, sier hun til VG.

Hun har nå kommet på stedet for å forklare sin historie til politiet.

– Det er veldig ekkelt og ubehagelig at noe slikt kan skje.

TOTALVRAK: To personer er døde etter at et Pitts akrobatfly styrtet i Holmestrand. Foto: Terje Bringedal , VG

Skolebarn vitne til styrten

Politiet skriver i en pressemelding at mange personer, inkludert skolebarn, var vitne til hendelsen. Holmestrand kommune har opprettet kriseteam som er tilstede ved Ekeberg barneskole.

Tønsberg Blad skriver at vitner forteller at det så ut som om motoren stanset i luften, og at piloten forsøkte å berge flyet, men at det til slutt gikk i bakken.

Ifølge TB har flere foreldre hentet barna sine på skolen.

Ingen av elevene var i nærheten da flyet krasjet, skriver skolen i melding til alle de foresatte.

Ifølge et vitne TB har snakket med er det spesiell stemning i skolegården, hvor alle elever og lærere er samlet sammen med foreldre.