Et småfly har styrtet utenfor Holmestrand

12.40 tvitrer politiet at et småfly har styrtet i nærheten av Holmestrand. To personer skal ha vært ombord, deres tilstand er uvisst.

– Vi jobber med å lokalisere stedet. Nødetatene er på vei til området, skriver politiet i Vestfold på Twitter.

I en ny Twitter-melding som kommer 12.45 skriver politiet at flyet er lokalisert på Ekeberg. De understreker at flyet ikke har styrtet på skolen som er der.

Hovedredningssentralen i Sør opplyser til VG at det skal ha vært to personer ombord i småflyet.

Politiet sier til VG at de ikke ønsker å gå ut med noe informasjon før de sender ut en pressemelding.

Brannvesenet opplyser til VG at alle nødetatene er på stedet.