Venstre-topp om Hareides bilavgift-utspill: Skulle ønske han ikke hadde sagt det

Sentralstyremedlem skulle ønske KrF-leder Knut Arild Hareide ikke hadde åpnet for å la Frp vinne kampen om bilavgiftene.

Det er harde fronter i budsjettforhandlingene, og ingen løsning er sikte før fristen klokken 18 søndag kveld.

Etter at forhandlingene ble løftet til de parlamentariske lederne torsdag, åpnet Hareide i VG for at Siv Jensen kan få seire i kampen om bilavgiftene. Dette har vært et sentralt stridstema mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF siden regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett.

– For Kristelig Folkeparti har aldri regjeringens forslag til bilavgifter og kompensasjon for bilistene utløst noe ultimatum. Derfor kan vi forhandle om et budsjett, selv om pakken blir stående som den er nå. Men det vil være svært vanskelig, sa Hareide.

Frp-topper i hemmelig møte: – Bilpakken er ufravikelig

Dette skulle sentralstyremedlem Guri Melby i Venstre ønske at Hareide ikke hadde sagt. Det forteller hun i NRKs radioprogram Politisk kvarter fredag.

– Ja, det skulle jeg ønsket. For Venstre er dette viktig. KrF er med på å gi oss tyngde i disse forhandlingene, og bidrar til at vi kan få et sterkt og godt miljøgjennomslag.

Regjeringen er avhengig av støtte fra minst ett av partiene for å få gjennom statsbudsjettet. Hareides utspill kan tolkes som at KrF kan støtte budsjettet til regjeringen uten Venstre, selv om Hareide fastholder at dette ikke er sannsynlig.

– Det har vært korsveier hvor Venstre og KrF har gått hver for seg. Miljøsaken står vi sammen om, og det skal mye til, tror jeg, for at vi ikke skal holde sammen her, sa Hareide.

Tror ikke Hareide vil ofre miljøtroverdigheten



Guri Melby sier til NRK at det er viktig at støttepartiene står fast i miljøsaken og understreker at Venstre har lyst til å bli enige med regjeringen om et budsjett.

– Jeg har forståelse for Hareide sitt ønske om å finne en enighet. Det er et ønske Venstre deler. Vi har lyst til å bli enige med regjeringen om et budsjett. Vi tror at det er det beste for miljøet og for klimaet på sikt, sier Melby i sendingen.

Frps fylkesledere: Går heller ut av regjering enn å gi Venstre miljøseier

Samtidig er hun klokkeklar på at regjeringens budsjettforslag har en altfor svak miljøprofil for Venstre.

– Vi ble lovet et grønt skifte i fjor, det gir ikke dette budsjettet, og jeg tviler på at Hareide er villig til å ofre KrF sin miljøtroverdighet, sin stolte historie. De er det eneste partiet som har hatt en statsminister som har gått av på en miljøsak.

– Regjeringen har malt seg opp i et hjørne



Hun viser til da regjeringen Bondevik gikk av i år 2000 fordi de ikke ønsket å bygge gasskraftverk. Derfor tviler Melby på at Hareide vil frede Erna i en miljøsak med negativt fortegn.

Regjeringen trenger kun støtte fra KrF for å få gjennom statsbudsjettet. På spørsmål om hva dette gjør med Venstres sjanser for å få gjennomslag i forhandlingene, svarer Melby følgende til NRK:

– Jeg mener det er regjeringen som har malt seg opp i et hjørne her, og har gjort noe veldig dumt. Det er en mindretallsregjering som har innledet forhandlinger på et ultimatum.

Samtidig fastholder hun at Venstre fortsatt har tro på gjennomslag i saken.

– Vi vil forhandle, og da må regjeringen slutte å komme med det ultimatumet sitt. Hvis regjeringen ikke vil forhandle, så er det regjeringen som har et problem for å få flertall for budsjettet og ikke Venstre, sa Venstre-leder Trine Skei Grande til VG torsdag kveld.