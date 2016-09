Trampoline på farta og trær i veiene: Slik herjet vestlandsvinden

Bjørn Henning Nepstad (35) måtte bare brette opp ermene da han møtte dette synet på veien i Kvinnherad.

Treet på bildet var langt ifra det eneste som tapte kampen mot stormen og skapte trafikale problemer på Vestlandet torsdag.

Også i Vikaleitet, i Lonevåg og på Brattholmen i Hordaland veltet trær over kjørebanen, og i Krohnåsen falt et tre over en gang- og sykkelsti.

Og etter at en trampoline ble tatt av vinden i Ågotnes i Fjell, så Hordalandpolitiet seg nødt til å be vestlendingene om å sikre alle løse gjenstander.

I tillegg til periodevis full storm, har Hordalendingene også måttet tåle nedbør på opptil 50 millimeter denne torsdagen.

Bildet er tatt mellom Ølve og Hatlestrand i Kvinnherad torsdag ettermiddag. Veien var helt sperret av, og bilistene på stedet tok raskt ansvar, sier fotograf Nepstad til VG.

– En av bilistene dro hjem og hentet motorsagen, og da var jobben ganske enkel. Vi brukte vel ti minutter på å rydde veien, anslår han.

Det var Bergens Tidende som først publiserte bildet.

Torsdagsværet står i sterk kontrast til rekorden som ble satt for under to ukersiden i Hokksund: Nemlig flest sommerdager i september.

Verst i vest

Det er definitivt vestlendingene som har fått den største skyllebøtta levert av værgudene torsdag, sier vakthavende meteorolog Vibeke Thyness i Meteorologisk Institutt til VG.

– Det har vært oppe i full storm flere steder. Nå har imidlertid vinden dreid litt, og vi er nede i sterk kuling de fleste steder. Vi er nok over det verste, selv om det er langt fra vindstille, sier Thyness.

I tillegg har det vært full storm flere stedet på Sørlandet, blant annet Lindesnes. Torsdag kveld er det imidlertid Østlandet og særlig Indre Oslofjord som får smake.

– Der kan det nok ta seg litt mer opp i kveld, før det går gradvis ned utover natten.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oppgradert flomfaren i både Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane til rødt nivå torsdag og fredag.

På fjellene kommer nedbøren trolig som snø i natt, og meteorologene advarer derfor mot å gå i «høstferie-fella» med sommerdekk.

Bro og takboks – dårlig kombinasjon!



I Kjerreidvika i Fyllingsdalen skal båter ha slitt seg fra havn, og på Askøybrua tok vinden tak i panseret på en bil og blåste det opp.

Hyvingatunnelen ble en periode stengt etter at stein raste ned fra tunneltaket, og ifølge Bergens Tidende er Fylkesveg 154 på Austervoll stengt på grunn av steinspreng på Nausthellervåg.

Vegvesenet opplyser også at Fylkesveg 57 mellom LEirvåg og Sløvåg i Austrheim er stengt på grunn av uværet.

Flere av ankomstene og avgangene til og fra Flesland flyplass i Bergen og Sola flyplass i Stavanger er forsinket. En avgang som skulle gått fra Flesland til Sola er innstilt, står det på Avinors nettsider.

