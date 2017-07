Finnmark stikker av med godværet i helgen

Finnmarkingene får nyte sola mens de kan, fra onsdag kan det hende de må fram med paraplyen.

– Jeg kan bade, jeg har med badetøy og har tørre klær i bilen. Det er så godt med sol!

Vilde Jonsbu Berntsen (11) er lysten på å ta en dukkert i solsteiken på Ekkerøy i Finnmark, men foreldrene er litt skeptiske. Vannet er nok hakket for kaldt. Familien er på biltur gjennom Norges nordligste fylke og har endelig fått sommerværet de drømte om.

– Dette er toppen! Turen begynte i Tromsø på tirsdag og gikk deretter videre til Kautokeino og Karasjok. Vi støtte på regn og sludd og én varmegrad, men vi lot ikke det gå inn på oss. Vi er bare så giret på å være tilbake i Finnmark, sier Randi Jonsbu Berntsen (48), mammaen til Vilde.

Det er 50 år siden hun og brødrene Einar og Egil var i Finnmark sist. Da bodde de her med foreldrene sine. Nå har de tatt foreldrene og resten av familien med vekk fra Østlandet for å nyte en rundreise på toppen av Norge.

– Hva mer kan man drømme om? Det er juli, det er sol, det er skyfri himmel. Kanskje får vi til og med se midnattssol i kveld, sier Einar Jonsbu (53) med genuin glede i stemmen.

Finnmark best i landet

Familien har valgt et godt tidspunkt å besøke Finnmark på. Det er nemlig landets nordligste fylke som stikker av med finværet i helgen, ifølge vakthavende meteorolog på Storm Geo, Henriette Skaret. Regn har preget Østlandet, Trøndelag og Nordland, mens sola har skint i både Troms og Finnmark.

– I morgen blir det opp mot 20 grader flere steder i Finnmark. Det blir Finnmark eller Østlandet som stikker av med det beste været, forteller Skaret.

Også sør på Østlandet kan det blir opp mot 20 grader. Det til tross for at det noen steder var opp over 20 millimeter regn fredag.

– Vestlandet derimot kan få rundt 12-14 grader og regn. Det kommer en ny nedbørsfront inn på Vestlandet i morgen, forklarer hun.

– Det er jo syden-strender her



Familien i Finnmark har nettopp fisket kongekrabbe i Bugøynes. Og etter en kjapp stopp her på sandstrendene i Ekkerøy, går bilturen videre til Hamningberg og Vardø, før snuten vendes tilbake mot Tromsø igjen.

Ann-Solveig Hatlen (50) slår av tiden i bilen med strikking og klassisk musikk.

– Jeg har snart strikket ferdig en hel barnegenser og samlet massevis av skatter – reindsyrbein, kråkeboller og skjell – til hobbyprosjektene mine, sier Hatlen.

Halvard Berntsen (44) er mest opptatt av kjøreopplevelsen.

– Jeg liker best å kjøre og se meg rundt. Finnmark kan by på fantastiske landskap, særlig nå når det er sol, sier Berntsen.

– Det er jo syden-strender her oppe, slår Egil Jonsbu (51) fast.

– Men det er jo bare turister som stopper her?

– Det er enkelt. Vannet er nok litt i kaldeste laget.

Lavtrykk over hele landet.

Til uka er det vanskeligere å tyde prognosene, ifølge meteorologen er det mange systemer i omløp som kan påvirke været.

– Sånn det ser ut nå blir i hvert fall mandagen preget av et lavtrykk i Nord-Norge. Litt regn på Vestlandet og Sørlandet. Det ser ut til å bli stort sett oppholdsvær på Østlandet og lengst nord i Nord-Norge, forteller Skaret.

Tirsdag ser det dessverre ikke ut som om noen i landet kan hoppe i godværet. Da kommer det nye lavtrykk som gir regn i store deler av landet.

Og det ser ut til at sommerværet tar seg en pause også i Finnmark fra onsdag.

– Da blir det muligens regn, kan meteorologen fortelle.