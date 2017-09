Plukket 207 kilo sopp på et døgn

2017 er et av de beste soppårene på lenge. Dette har Tommy Østhagen sørget for å utnytte som best han kan.

Tommy Østhagen (43) fra Løten er er over gjennomsnittet glad i sopp. Den 23 august i år plukket han hele 207 kilo sopp på et døgn i skogen utenfor Oslo, der han bor nå. Det var NRK som først omtalte saken.

– Det har vært ekstemt mye steinsopp i år. Steinsopp kan veie opp til en kilo og fortsatt være like bra, sier soppsanker Østhagen til VG.

2017 er nemlig et eksepsjonelt godt soppår siden de to første sommermånedene var tørre og varme, etterfulgt av mye regn i august.

Slo forrige sopplukke-rekord

KJEMPESOPP: I tillegg til all steinsoppen fant Østhagen disse digre røyksoppene. De er veldig gode, forteller han. Foto: Privat

Styreleder for Norges sopp- og nyttevekstforbund, Johs Kolltveit ble nesten målløs da NRK fortalte ham hvor mye sopp Østhagen hadde plukket på bare et døgn.

Til VG forteller Østhagen at han ikke vanligvis plukker så mye på så kort tid, men at han var motivert av å slå sin forrige rekord.

– Jeg lå ute i hammock i skogen så jeg slapp å dra hjemom. For kvalitetens skyld er det best å plukke på dagtid og så få kjølt soppen ned, men for eget konkurranseinstinkts skyld hadde jeg lyst til å slå rekorden min fra 2014.

I 2014 plukket han 140 kilo sopp på ett døgn. 207 kilo i 2017 slår altså dette med god margin.

Profesjonell plukker

Østhagen er profesjonell plukker, og har til og med fått en egen sponsor. Nå går det mye i sopp, men han plukker også andre ting.

– Jeg er soppkyndig men plukker også ting som urter og blomster, ramsløk og tang og tare.

Østhagen har alltid vært glad i å plukke, og nå plukker han så mye at han kan leve av det. Han driver et selskap som heter Kreativ Catering, der han distribuerer sine selvplukkede varer.

– Jeg har alltid plukket til min egen cateringbedrift, men siden det nå blir plukking på heltid selger vi også til Oslos fineste restauranter, forteller han han.

STORFORNØYD: Østhagen har funnet store mengder steinsopp i år. Her viser han frem en håndfull. Foto: Privat

Tommys råd til amatørplukkere

Soppåret 2017 er året for å prøve seg på sopplukking, mener Østhagen.

– Det går mot slutten av sesongen for steinsopp, men det kommer masse annet som kantareller og musseronger. Det er mye man kan spise, til og med tre arter fluesopp som kan spises etter varmebehandling. Men det er for viderekomne.

Han anbefaler at man tar med seg noen man kjenner på tur eller deltar på et av kursene til Norges sopp- og nyttevekstforbund for å være på den sikre siden.

– Det finnes også en gratis app som heter digital soppkontroll der jeg og andre soppkyndige jobber på dugnad. Vi mottar bilder i appen og bestemmer om soppen er spiselig eller ikke. Er den det får du vite nøyaktig hva det er.

