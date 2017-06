En nordtrøndersk høne la søndag et 168 grams egg. – Jeg trodde først det var en ballong, sier eieren.

REKORDGJENGEN: Fra venstre foran mamma Silje er Bertine Oline, Siren Wilhelmine og Elise Constanse. Foto: PRIVAT

På et småbruk på Bartnes i Nord-Trøndelag spankulerer en eggstremt dyktig høne rundt – stolt som en hane.

En av Silje Almlid og døtrenes 16 Lohman-høner har nemlig lagt et 168 grams egg – over 100 gram mer enn et gjennomsnittlig egg.

– Jeg vet ikke hvem av dem som har lagt det, men alle 16 heter Pål sine høner, sier en lattermild småbruker til VG.

– Jeg fant den på gulvet, jeg trodde først det var en ballong, jeg.

Tippekonkurranse før egg-knekking

Som takk for innsatsen har den mystiske super-verperen og resten av Pål sine høner i dag fått tomater. Det er døtrene til Silje Almlid som eier hønene, og som selv har ruget dem frem med rugemaskin.

Det største egget vi kjenner til her i Norge ble lagt i Høyjord i 1993. Egget veide 210 gram. Silje er ikke helt sikker på om hun skal få hønene sine til å prøve å slå rekorden.

– Det blir tøft å være høne da, gitt!

Silje Almlid og døtrene hadde tippekonkurranse før knekking av gigantegget. Elise (9) og Bertine (7,5) tippet to plommer, Siren (5,5) og Silje selv tippet tre plommer.

Resultatet ble én plomme – og et egg til, inni det store egget. Det egget var av vanlig størrelse, og inneholdt en helt vanlig plomme.

– Skikkelig artig, dette! Ungene kommer vel aldri til å glemme denne opplevelsen. Ikke jeg heller, for den del, sier Silje.

Eggbonde Egge: – En sensasjon!



Eggbonde Ole Egge (!) har selv opplevd en egg i egg-hendelse – for 50 år siden, da han var tenåring. Egget veide 160 gram, og to uker senere la en av hønene hans et egg på 150 gram. I dét var det to plommer.

EGGSTREMT SJELDENT: Ole Egge har 19 000 høner, men har selv opplevd egg i egg kun én gang – for 50 år siden. Foto: MARTE VIKE ARNESEN

Nå har han 19 000 høner, men ingen av dem har utrettet det samme. Gigaegg er ekstremt sjeldent, sier Egge, som blir opprømt når han hører at Almlid kun har 16 høner.

– Dette må bortimot kalles en sensasjon!

Plomme på avveie



EGG-I-EGG: Spenningen var stor før knekkingen. Foto: PRIVAT

Så hva har skjedd? Jo systemet har misforstått litt, forklarer Egge. Det har forvekslet det ferdige egget med en plomme.

Plommen vandrer vanligvis ned igjennom egglederen, hvite og et skinn legges på, og deretter skall. Og så kommer egget ut.

– Men her har egget av en eller annen grunn ikke ploppet ut – det har snudd i egglederen og gått tilbake. Systemet har oppfattet det som en plomme og har lagt ny hvite, nytt skinn og nytt skal utenpå det ferdige egget, sier Egge og gjentar:

– Dette vil jeg nok kalle en sensasjon, ja. Men det skjer de underligste ting i naturen. Som eggebonde vil jeg si at det nesten ikke er den ting jeg ikke har opplevd!