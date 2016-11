Zika er ikke lenger en internasjonal helsefare

Zikaviruset har kommet for å bli, men utgjør ikke en internasjonal helsefare lenger, melder Verdens helseorganisasjon (WHO).

I februar erklærte Verdens helseorganisasjon at zikaviruset er et globalt helseproblem. Nå melder imidlertid organisasjonen at virusutbruddet ikke lenger har status som en nødssituasjon for den globale folkehelsen, men at det fremdeles utgjør en utfordring, melder Reuters.

– Zikaviruset og konsekvensene som følger med det forblir et vedvarende problem for folkehelsen, og utfordringene krever handling. Viruset utgjør derimot ikke en krisesituasjon for den globale folkehelsen, uttaler Peter Salama, administrerende direktør i WHOs program for helsefare.

– Vi undervurderer ikke viktigheten av Zika ved å ha et mer langsiktig perspektiv på problemet. Vi sender derimot ut et signal om at Zika har kommet for å bli, legger han til.

FHI ikke overrasket



Det at WHO nå snur og fjerner zikaviruset fra listen over globale helseproblemer kom ikke overraskende på Folkehelse instituttet (FHI).

– Nei, det var ikke overraskende. Utbruddet har gått over i en ny fase. Det er fremdeles påkrevd med internasjonal innsats, men den verste usikkerheten er over, sier overlege ved FHI, Tone Bruun.

Hun forklarer at da WHO erklærte dette som en internasjonal folkehelsekrise i februar i år, så var det en ny og uavklart situasjon.

– Man mistenkte da at det var en sammenheng mellom zikavirus-infeksjon og fosterskader, men man var ikke sikre og det var et prekært behov for å koordinere innsatsen. Nå er man sikre på at det er en årsakssammenheng og forskningen fortsetter, blant annet på vaksiner, behandling og myggbekjempelse, sier hun.

Første zika-tilfelle



I mai 2015 rapporterte Brasil sitt første tilfelle av zikafeber. Sykdommen har siden spredd seg i Brasil og til 23 andre land og områder i Sør- og Mellom-Amerika. Sist i oktober advarte WHO at zikaviruset vil høyst sannsynlig spre seg videre i Asia, skriver Folkehelse Instituttet.

Samtidig slo forskere alarm i september om at verden må forberede seg på en «global epidemi» av mikrokefali, den alvorlige fosterskaden som spres med zikaviruset.

I Brasil har man for eksempel observert en kraftig økning i antall nyfødte med unormalt små hoder, noe som vanligvis er forårsaket av unormal utvikling av hjernen i fosterlivet, såkalt mikrokefali.

MIKROKEFALI: Alice Vitoria Gomes Bezerra var tre måneder da bilde ble tatt på ved avdelingen for funksjonshemmede barn ved Fundação Altino Ventura i Recife, Brasil. Foto: Mattis Sandblad , VG

Flere milliarder til bekjempelse



I en studie publisert i det anerkjente medisintidsskriftet The Lancet bekrefter forskere fra Brasil og Storbritannia sammenhengen mellom zikaviruset og mikrokefali. Sammenhengen har vært kjent lenge, uten at det har vært fundert i omfattende forskning.

I september godkjente også Kongressen i USA et forslag om å bevilge 1,1 milliarder dollar til bekjempelse av utbruddet av det farlige viruset.

De fleste som smittes av zikavirus blir ikke syke. Noen får imidlertid feber, utslett, leddsmerter og røde øyne i opptil en uke. Symptomene minner mye om influensa, og beskrives normalt som milde.