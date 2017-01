Barn og foreldre lærer å leve med zikasmitte

Lille Joao Guilherme er en av tusenvis av barn født med mikrokefali.

Barna som gjorde verden oppmerksomme på zikasmitten er nå i sitt andre leveår. Joao fylte ett år i oktober og mottar fysioterapibehandling.

Leger og foreldre i den hardt rammede byen lærer nå hvordan de skal behandle, hjelpe og berolige barna, som ofte sliter med en mengde problemer, inkludert syn og hørsel.

Mikrokefali er en tilstand der hjernen utvikler seg unormalt og fører til små hoder hos nyfødte. Tilstanden, som antas å være knyttet til zikavirus, har spredd seg kraftig det siste året i Recife på østkysten av Brasil, som har blitt kalt «Zika-hovedstaden».

VANNBEHANDLING: Lille Joao får fysioterapi i vannet med lege Pepita Duran. Foto: Getty images

Det første tilfellet av zika i Brasil ble oppdaget i mai i 2015. Siden har utbruddet hatt en voldsom innvirkning på landet. En undersøkelse fant at halvparten av brasilianske kvinner har forsøkt å unngå å bli gravid som følge av epidemien, skriver The Guardian.

Brasil er landet som har vært hardest rammet, men også innbyggere i flere andre land har blitt smittet, inkludert 23 andre land og områder i Sør- og Mellom-Amerika. Viruset har også kommet til Norge. Folkehelseinstituttet bekreftet i sommer at ti gravide har vært zika-smittet.

I november meldte Verdens helseorganisasjon (WHO) at zikaviruset har kommet for å bli, men at det ikke lenger utgjør en internasjonal helsefare – slik organisasjonen erklærte i februar.

FÅR BEHANDLING: Joao Guilherme vrir og vender på seg sammen med legen sin, Pepita Duran. Han ble født i Recife i Brasil, byen der det er avdekket flest tilfeller av mikrokefali. Foto: Getty Images