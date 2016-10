WikiLeaks: Julian Assanges internettkobling kuttet

Ifølge en tweet fra Wikileaks skal et statelig organ med vilje ha kuttet koblingen til Julian Assanges internett.

Organisasjonen, som er kjent for å lekke store mengder dokumenter på internett, la ut tweeten mandag:

«Julian Assanges internettkobling har blitt kuttet med vilje av et statlig organ. Vi har aktivert en passende beredskapsplan».

Verken Wikileaks eller medier som har omtalt meldingene identifiserer hvem som skal ha kuttet internettet til Assange. Både det amerikanske nettstedet Politico og BBC omtaler twittermeldingen.

Assange har siden 2012 søkt tilflukt på den Ecuadorianske ambassaden i London for å unngå å bli utlevert til Sverige. Der er han anklaget for seksuelle overgrep og voldtekt av to kvinner. Det har han vært etterlyst for siden 2010.

I september bestemte svensk lagmannsrett at de skulle opprettholde arrestordren mot Assange. I august ble det klart at svensk politi kunne få avhøre Assange inne i ambassaden i London.

Wikileaks er et nettsted som er opprettet for å beskytte kilder som ønsker å lekke omstridte dokumenter, uten selv å bli kjent. Tidligere i Oktober lekket de det som skal være teksten til en rekke taler Hillary Clinton har holdt til USAs finans elite.