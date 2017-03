WikiLeaks: CIA kan hacke TV-er og mobiler

Etterretningstjenesten CIA har over 1000 redskaper for å bryte seg inn i datamaskiner, mobiltelefoner og smart-TV-er, hevder WikiLeaks gjennom nye lekkasjer.

WikiLeaks publiserte tirsdag nesten 9000 dokumenter, noe som er den til nå største mengden dokumenter som skal komme fra CIA. Lekkasjen er ifølge nettstedet bare den første i rekka.

– Denne usedvanlige samlingen, som omfatter flere hundre millioner linjer programmering, gir tilgang til hele CIAs hacking-kapasitet, skriver WikiLeaks i en pressemelding.

WikiLeaks sier at blant annet journalister kan være en målgruppe for CIA ved at både iPhone- og Android-telefoner kan infiseres.

– Ikke umulig å forfalske

– Ved første øyekast ser det ut til at publikasjonene mest sannsynlig er ekte, eller inneholder mye ekte materiale. Det betyr at noen har klart å trekke ut mye data fra et hemmeligstemplet CIA-system, og de vil at verden skal vite om det, sier Nicholas Weaver til Washington Post.

Wikileaks-dokumenter: Ba donorer om å betale for Clinton-taler

Weaver, som forsker på datasikkerhet ved universitetet i Berkeley i California, sier han så langt ikke har hørt om tilfeller der WikiLeaks bevisst har gått ut med falsk informasjon.

En talsmann for CIA sier etterretningstjenesten ikke vil kommentere på "ektheten eller innholdet i det som påstås å være etterretningsdokumenter", ifølge New York Times.

– Virker ekte

Opprinnelsen til det omfattende materialet som WikiLeaks har lagt ut, har ikke latt seg bekrefte, men AP påpeker at nettstedet kan vise til en lang rekke tidligere lekkasjer som senere har vist seg å holde vann.

En annen ekspert som har sett på publikasjonene, Jake Williams ved Rendition Infosec, sier at publikasjonene virker ekte. Hvis det stemmer, vil lekkasjen være enda et stort tilbakeslag for amerikansk etterretning.

CIAs hacking-avdeling, som formelt tilhører Center for Cyber Intelligence (CCI) hadde ved nyttår over 5000 registrerte brukere og har utviklet over 1000 hacking-verktøy, ifølge WikiLeaks.

Forbrukerelektronikk

– Omfanget er så stort at CIAs hackere ved utgangen av 2016 hadde mer programmering enn det som trengs til å styre hele Facebook. CIA hadde på et vis utviklet sitt eget NSA, men med enda mindre forklaringsplikt og uten å måtte svare offentlig om budsjettets omfang, heter det fra WikiLeaks.

CIAs verktøy er ifølge WikiLeaks laget for å kunne utnytte en rekke produkter som Apples iOS-plattformer, Googles Android-plattform og Microsofts Windows-plattform. Smart-TV-er fra Samsung kan utnyttes til avlytting, heter det videre.

– Skape debatt

Kilden bak materialet sier via WikiLeaks at det er viktig med debatt om hvorvidt CIAs hacking-virksomhet går ut over etterretningstjenestens mandat.

– Når ett eneste cybervåpen er løst der ute, kan det spre seg rundt omkring i verden på sekunder og utnyttes av både rivaliserende makter, nettmafia og tenåringshackere, heter det fra WikiLeaks.

Varsleren Edward Snowden, som arbeidet i flere år som datatekniker i CIA og på kontrakt for etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA), skriver at han ikke har rukket å se gjennom alle dokumentene at innholdet ser ekte ut.

– Jeg jobber meg fortsatt gjennom publikasjonen, men det WikiLeaks har her, er virkelig en stor greie. Det ser autentisk ut, skriver Snowden på Twitter.

Snowden skriver at det som får lekkasjen til å se ekte ut, er blant annet navn på programmer og kontorer som bare en person på innsiden med sikkerhetsklarering kan kjenne til.