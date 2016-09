Opprettholder arrestordren mot Assange

Arrestordren mot WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange opprettholdes, har svensk lagmannsrett bestemt.

Siden 2012 har han bodd på den equadorianske ambassaden i London for å hindre å bli utlevert til Sverige og USA.

Assange har krevd arrestordren opphevet, men i en kjennelse fredag avviste svensk lagmannsrett kravet. Det er fortsatt uklart om 45-åringen vil anke beslutningen til høyesterett.

Assange har siden 2010 vært etterlyst av svensk påtalemyndighet, anklaget for seksuelle overgrep mot to svenske kvinner.

Assange i august: Varsler Clinton-avsløringer før valget

En britisk domstol besluttet i 2011 at Assange skulle utleveres til Sverige, noe WikiLeaks-grunnleggeren har motsatt seg fordi han frykter å bli utlevert videre til USA. Her kan bli tiltalt for å ha offentliggjort store mengder hemmelige amerikanske dokumenter.

For å unngå utlevering til Sverige har Assange søkt tilflukt i Ecuadors ambassade i London. Han har oppholdt seg her siden 2012.

Assange skal avhøres i London 17. oktober, har svensk påtalemyndighet tidligere opplyst. Avhøret skal holdes på Ecuadors ambassade, og skal gjennomføres av ecuadoriansk påtalemyndighet.