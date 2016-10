Ingen Clinton-avsløringer fra WikiLeaks nå

Nettstedet WikiLeaks feirer tiårsjubileum for registreringen av domenenavnet, og hintet på forhånd om nye avsløringer om Hillary Clinton. De som håpet på det ble skuffet.

Grunnlegger Julian Assange talte via video på jubileumsfesten i Berlin, som startet klokken 10 tirsdag. Opprinnelig var det meningen at han skulle tale fra balkongen på den ecuadorianske ambassaden i London, hvor han oppholder seg, men dette er avlyst.

I forkant av pressekonferansen i Berlin antydet WikiLeaks at det vil komme nye avsløringer om Hillary Clinton.

Det skjedde ikke. I løpet av den halvannetime lange seansen handlet det stort sett utelukkende om hva WikiLeaks har oppnådd de siste ti årene og om hvordan USA er ute etter å få tatt Assange.

– Jeg forstår at det er enorme forventninger i USA nå. Men som dere forstår; dersom vi skal komme med noen store avsløringer angående USA, så gjør vi ikke det klokken tre på natten, amerikansk tid, sa Assange.

Han sa likevel at det i løpet av året vil komme en rekke avsløringer. Blant annet om tre store organisasjoner i tre ulike land.

– Vi håper å publisere noe hver uke de neste ti ukene, sa WikiLeaks-sjefen.

På spørsmål svarte han videre at han er feilsitert angående Clinton-avsløringer, men la til at det vil komme publiseringer som er relevante for det amerikanske presidentvalget.

– Disse vil bli publisert før valget, 8. november, sier Assange.

PRESIDENTKANDIDAT: Hillary Clinton stiller for Demokratene. Foto: Drew Angerer , AFP

Før pressekonferansen lot han seg intervjue av tyske Der Spiegel i helgen, skriver NTB. Der snakket han om hvorvidt nettstedet lar seg påvirke av kritikken de får, blant annet for å ukritisk publisere dokumenter fra Moskva, eller støtte Donald Trump i den amerikanske valgkampen.

– Motgangen har herdet oss. Vi tror på det vi gjør. Hvis man blir presset, må man dytte tilbake, sier han.

I løpet av sin tiårige eksistens har nettstedet publisert over 10 millioner lekkede dokumenter. Første gang WikiLeaks fanget verdens oppmerksomhet, var da de publiserte «bruksanvisningene» for fengselsvoktere på Guantánamo Bay.

Viktigst var imidlertid lekkasjene fra amerikanske ambassader rundt om i verden, mener Assange.

– Det er den viktigste enkeltsamlingen av materiale vi har publisert, sier han.

