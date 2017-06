Chelsea Manning om lekkasjene og transseksualisme etter løslatelsen

I et nytt intervju forteller Chelsea Manning (29) om hvorfor hun lekket de graderte dokumentene, og om hvordan hun alt som barn visste at hun var født i feil kropp.

– Jeg nådde et punkt hvor jeg sluttet å se statistikk og fakta og begynte å se mennesker. Blodige amerikanske soldater og irakiske sivile pepret med kuler, sier Chelsea Manning (29) i et ferskt intervju med The New York Times.

Den amerikanske soldaten ble arrestert i 2010 og ble i 2013 dømt til 35 år i fengsel for å ha lekket 700.000 graderte dokumenter fra den amerikanske hæren og utenriksdepartementet.

Mesteparten av materialet stammet fra Irak, der Manning tjenestegjorde som soldat i 2010.

Tre dager før Obama trådde av som president, benådet han Manning fordi han mente at straffen hun hadde fått var «uproporsjonalt» streng i forhold til lignende saker. 17. mai i år ble hun løslatt.

BENÅDET MANNING: 18. januar i år, under sin siste pressekonferanse som president, benådet Barack Obama den tidligere soldaten.

Forræder – eller varsler

Nå, som fri kvinne, snakker hun ut, både om familie og oppvekst, transseksualisme og ikke minst de graderte dokumentene hun lekket til WikiLeaks.

Manning har på den ene siden blitt sett som en forræder, på den andre siden en varsler og en forkjemper for åpenhet. Selv synes hun det er vanskelig å beskrive hvordan hun har påvirket verden.

– Jeg har vært opptatt med å overleve de siste syv årene at jeg ikke har fokusert på det i det hele tatt, sier hun til avisen.

– Fra mitt perspektiv har verden formet meg mer enn noe annet. Effekten har gått begge veier.

Hun forteller at hun da – og fremdeles – mener at det er mye som bør hemmeligholdes, blant annet hvem som er kilder til sensitiv informasjon.

– Men la oss ikke skjule feilgrep eller feilslått politikk. La oss ikke skjule historien. La oss ikke skjule hvem vi er og hva vi gjør.

Ble stadig mer forferdet

Dokumentene avslørte blant annet overgrep begått av USAs irakiske allierte i landet, og de dokumenterte også hvordan tallet på drepte sivile var langt høyere enn tidligere kjent.

Den amerikanske soldaten tjenestegjorde som etterretningsanalytiker. Hun satt foran PC-en og var ikke ute i felt.

ETTER DOMSAVSIGELSEN: Chelsea Manning i 2013, da hun fremdeles het Bradley, etter å ha fått dommen på 35 års fengsel.

Til New York Times forteller hun at hun i starten hadde så mye å gjøre at hun ikke hadde tid til å tenke over hva det var hun jobbet med.

Men etter hvert ble hun stadig mer forferdet over at offentligheten ikke var oppmerksomme på det hun mente var en forgjeves, endeløs og blodig krig.

Hun begynte å laste ned filer og rapporter, og tok dem med hjem på perm. Å være tilbake i USA ga henne en åpenbaring, forteller hun i intervjuet. Hun innså hvor usynlig krigene var for de fleste sivile amerikanere.

– Det fantes to verdener. Den amerikanske og den jeg hadde sett i Irak. Jeg ville at folk skulle se det jeg så.

Sendte filene til WikiLeaks

En av videoene som ble lekket, inneholder et opptak av et amerikansk militærhelikopter som gjennomførte et angrep i Bagdad der flere sivile ble drept og såret, deriblant to journalister fra nyhetsbyrået Reuters. Filmen skapte en stor debatt om de amerikanske styrkenes moral og legitimitet.

3. februar 2010 sendte hun filene til WikiLeaks. Vedlagt lå følgende anonyme beskjed: «Dette er antagelig en av de viktigste dokumentene i vår tid, det fjerner tåkeleggingen av krigen og avslører sannheten om det 21. århundres asymmetriske krigføring. Ha en god dag», skrev hun.

Prøvde søsterens klær og sminke

Tidligere het soldaten Bradley Manning, men i 2013 videreformidlet advokaten hennes en uttalelse hvor hun formidlet at hun ønsket å gjennomgå hormonbehandling og skifte kjønn:

«I overgangen til neste fase i livet mitt, ønsker jeg at alle skal kjenne den virkelige meg. Jeg er Chelsea Manning. Jeg er en kvinne.»

Hun ba også om at hun skulle omtales ved sitt nye navn og som hunkjønn.

BERØMT FOTOGRAFI: Et udatert bilde av Manning i parykk.

I intervjuet med The New York Times forteller hun at hun allerede som femåring sa til faren sin at hun ville bli en jente. Hun snek seg inn på søsterens soverom og prøvde klær og sminke.

På skolen ble hun mobbet etter at hun kom ut som homofil. Ifølge intervjuet forsto hun etter hvert som hun ble eldre at hun ikke var homofil, ei heller transvestitt – hun var en kvinne.

Tok på parykk og kvinneklær på permisjon

Da hun var på den før nevnte permisjon i 2010 tok hun på seg en blond parykk og kvinneklær. Hun dro til Washington og spiste lunsj, gikk rundt i en bokhandel, tok T-banen hit og dit.

Hun oppdaget at hun, fordi hun var så avslappet i seg selv, kunne gå omkring uten at noen så på henne to ganger, noe hun syntes var fantastisk.

– Før jeg ble stasjonert hadde jeg ikke mot til å gjøre det. Men når du blir eksponert for så mye død, på daglig basis, blir du innforstått med din egen dødelighet, sier hun til avisen.

Følte seg forgiftet av testosteron



Mens hun satt i fengsel beskrev hun overfor venner og advokatene sine at hun følte seg forgiftet av testosteronet i kroppen sin, står det å lese i intervjuet. Hun følte seg usynlig – hvis ingen kunne se hvem hun egentlig var, hva var poenget med å leve?

Manning har forsøkt å ta livet sitt i fengsel, og hun har også sultestreiket.

Hæren godkjente i 2015 at hun skulle få hormonbehandling, og i intervjuet beskriver hun at hun snart begynte å kjenne på både fysiske og psykiske endringer.

Hun forteller at alle veggene hun hadde bygget rundt seg selv siden tenårene raste sammen. Hverken gode følelser, som selvtillit, eller vonde, som tvil, ensomhet, eller usikkerhet kunne stenges inne lenger.

– Jeg ble plutselig mye mer følelsesmessig sårbar. Jeg klarte ikke lenger å skjule følelsene mine, sier hun.

Til journalisten fra New York Times viser hun frem et takkebrev hun har fått fra en ung, transkjønnet gutt. Journalisten spør om Mannings liv ville vært annerledes hvis hun selv hadde en rollemodell.

– Jeg vet ikke hvordan det ville vært annerledes, men det ville vært bedre, svarer hun.