Chelsea Manning løslates - vil hjelpe andre transpersoner

Nå forteller Chelsea Manning (28) for første gang om hva hun skal gjøre når hun slipper ut av fengsel neste uke.

Hun ble dømt til 35 års fengsel for å ha lekket hemmeligstemplede dokumenter, men ble benådet av president Barack Obama. I neste uke løslates den tidligere soldaten.

– Jeg håper at jeg kan bruke det jeg har lært i fengselet til å hjelpe andre. Ikke minst har brev og støtte-erklæringer fra andre krigsveteraner og transkjønnede, inspirert meg til å arbeide for å gjøre livet bedre for andre, heter det i en uttalelse som Manning har sendt ut og som er gjengitt av CBS News.

– Leve som den personen jeg er



Chelsea Manning som stod sto bak det som frem til pågripelsen i 2010 var den største lekkasjen av hemmelige dokumenter fra det amerikanske militæret til WikiLeaks noensinne, rundt 700.000 graderte dokumenter, ble benådet av Obama like før han gikk av i januar i år.

I uttalelsen som hun nå har sendt ut - og som er første gang hun kommenterer benådningen, takker hun Obama.

– For første gang kan jeg se for meg en fremtid som Chelsea. Nå kan tenke meg muligheten av å leve som den personen jeg er - og kan endelig leve et liv i verden utenfor. Friheten var noe jeg tidligere bare kunne drømme om og aldri egentlig tillate meg selv å tenke muligheten av, skriver Manning videre i uttalelsen.

Byttet kjønn



Dagen etter dommen i 2013, ble det kjent at den kontroversielle soldaten, som tidligere het Bradley Manning, ønsket å skifte kjønn.

Manning har prøvd å begå selvmord flere ganger i fengselet i Kansas og har også sultestreiket. I september avbrøt hun en sultestreik etter å ha blitt lovet kirurgi knyttet til sin kjønnsidentitet. Manning har sonet syv år av dommen på 35 år.