Assange om CIA etter hackingskandalen: Udugelige!

Wikileaks og teknologiselskaper vil samarbeide for å tette sikkerhetshull.

Tirsdag publiserte Wikileaks rundt 9000 sider med materiale om hvordan CIAs angivelige hacking-metoder fungerer.

Dagen ble det klart at CIA og FBI at de har innledet etterforskning, for å finne ut av hvordan Wikileaks fikk tilgang til dokumentene – og hvorvidt det skjedde med hjelp fra en ansatt i CIA eller ikke. Wikileaks har allerede opplyst at de fikk dokumentene via CIA-ansatte.

Torsdag sier Wikileaks-grunnlegger Julian Assange at flere teknologiselskaper har etterspurt detaljer i Wikileaks avsløringer, og at de nå har besluttet å samarbeide med dem, for å utvikle feilrettinger som kan tette sikkerhetshull.

– Det er historisk udugelig å ha utviklet et slikt arsenal av hackingverktøy og så oppbevare alt på ett sted, sa Assange torsdag via en nettbasert pressekonferanse fra Ecuadors ambassade i London, der han har bodd i eksil siden 2012.

– Vi har besluttet å samarbeide med dem og gi dem eksklusiv tilgang til noen av de tekniske detaljene vi har, slik at de kan få på plass feilrettinger, sa Assange.

CIA har ennå ikke kommentert uttalelsen.

Wikileaks hevder at CIA har over 1000 redskaper for å bryte seg inn i datamaskiner, mobiltelefoner og smart TV-er.

Apple har uttalt at selskapet allerede har tettet flere hull og at dette er et pågående arbeid. Google, Microsoft og Samsung er også nevnt i dokumentene.

Opprinnelsen til det omfattende materialet som WikiLeaks har lagt ut, har ikke latt seg bekrefte, men AP påpeker at nettstedet kan vise til en lang rekke tidligere lekkasjer som senere har vist seg å holde vann.