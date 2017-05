Wikileaks-grunnlegger Julian Assange (45) er ikke fornøyd, selv om svenske myndigheter tidligere i dag varslet at de har opphevet arrestordren mot ham.

Tidligere i dag kunngjorde svensk påtalemyndighet at arrestordren mot Wikileaks-grunnleggeren Julian Assange oppheves. På en pressekonferanse begrunnet påtaleleder Marianne Ny det med at alle alternativer for å få rettsprosessen gjennomført er oppbrukt. Hun påpekte at det ikke er er basert på skyldspørsmålet.

Om kort tid er det ventet at Assange vil holde en pressekonferanse om utviklingen i saken, fra balkongen på ambassaden. Sendingen kan du følge på VGTV øverst i saken!

«Holdt igjen i syv år uten tiltale, mens mine barn har vokst opp og mitt navn har blitt svertet. Jeg glemmer og tilgir ikke», tvitret Assange i 15-tiden fredag.

Assange har vært mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep etter et besøk i Sverige i 2010, men har nektet å dra dit for å la seg bli avhørt.

Frykter utlevering

I snart fem år har 45-åringens hjem vært den ecuadorianske ambassaden i London. Han er innvilget politisk asyl i landet, men har ikke kunne forlate ambassaden i frykt for å bli pågrepet av britisk politi.

Wikileaks-grunnleggeren frykter britisk politi vil utlevere ham til Sverige og deretter videre til USA, der 45-åringen er mistenkt for spionasje som følge av at Wikileaks har lekket tusenvis av hemmeligstemplede dokumenter.

Britisk politi har i alle årene vært klare for å pågripe ham skulle han forlate ambassaden.

Dagens beslutning endrer ikke på det. De skriver i en uttalelse at de fortsatt vil pågripe ham, fordi han har unndratt seg rettsforfølgelse.

Britiske myndigheter ønsker samtidig hverken å bekrefte eller avkrefte om USA har begjært Assange utlevert.

Forsvarer: – Min klient er i sjokk

Forsvareren til en av kvinnene som har anmeldt Assange for voldtekt, omtaler den svenske påtalemyndighetens beslutning som en skandale.

– Min klient er i sjokk, og ingen beslutning om å avslutte saken kan få henne til å endre på at Assange har utsatt henne for en voldtekt, sier bistandsadvokat Elisabeth Massi Fritz i en uttalelse fredag.