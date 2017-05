WHO: Nytt utbrudd av ebola i Kongo

Minst én person har dødd av ebola i Kongo, og Verdens helseorganisasjon (WHO) skal ha erklært ebolaepidemi i landet.

Dødsfallet er registrert i et avsidesliggende skogområde i provinsen Bas-Uele nordøst i landet, ved grensen til Den sentralafrikanske republikk, opplyste WHO fredag.

På Twitter melder WHO at én person er død, mens nyhetsbyrået AFP, som også viser til WHO, melder om tre døde.

Dødsfallene er registrert siden 22. april, ifølge AFP.

Guinea, Liberia og Sierra Leone var de tre landene som var hardest rammet av ebolaepidemien i 2014. Tusenvis av mennesker døde.

I Kongo krevde den dødelige sykdommen 49 liv samme år, ifølge offisielle tall. Utbruddet ble imidlertid raskt brakt under kontroll. Det hadde ingen forbindelse med utbruddet i Vest-Afrika, ifølge eksperter.

Ebolaviruset ble registrert for første gang i Kongo i 1976. Siden har det vært sju ebolautbrudd i landet, opplyser amerikanske helsemyndigheter.

Vaksine for nødstilfeller

Siden utbruddet i 2014 er det utviklet en eksperimentell vaksine mot ebola som er testet ut på tusenvis av mennesker i blant annet Guinea.

Ifølge WHO kan vaksinen brukes i nødtilfeller.

For litt over et år siden, i mars 2016, erklærte WHO at ebola ikke lenger utgjorde en ekstraordinær helsetrussel i Vest-Afrika.

90 prosent av dem som blir smittet av ebola, dør av sykdommen. Den sprer seg til mennesker fra flaggermus og aper.