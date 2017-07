Washington Post: Trump vurderer å benåde seg selv

USAs president Donald Trumps vurderer angivelig å benåde både seg selv og andre medarbeidere som kan ha samarbeidet med Russland i forkant av fjorårets valg.

Ifølge Washington Post har Trump konsultert rådgiverne sine for å undersøke hvorvidt han som president kan benåde seg selv, medarbeidere og familiemedlemmer i forbindelse med spesialetterforsker Robert Muellers gransking av mulig samrøre med Russland i forkant av presidentvalget.

Russland-granskingen Amerikansk etterretning har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette. Vladimir Putin har hevdet at det var datahackere uten tilknytning til russiske myndigheter som sto bak forsøkene på å påvirke valget. Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant; han er sagt flere ganger at det også kan være andre nasjoner som sto bak dette. Washington Post har avslørt at president Trump personlig er under etterforskning for muligens å ha motarbeidet rettsvesenet. Den etterforskningen ble startet da den avskjedigede FBI-direktøren James Comeys fortalte at Trump eksplisitt ba ham droppe deler av Russland-etterforskningen. Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland. Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset i saken, deriblant svigersønnen/rådgiveren Jared Kushner.

Robert Mueller III er spesialetterforskeren som gransker saken.

Demokratenes leder i Senatets etterretningskomité, Mark Warner, reagerer sterkt.

– Muligheten for at presidenten vurderer benådning på et så tidlig stadium i denne pågående etterforskningen, er ekstremt urovekkende, sier Warner.

– Dersom de som har vært involvert i dette benådes, går man over streken, sier han.

Forsøker å undergrave

Ifølge avisen forsøker Trumps advokater å vingestekke Mueller, blant annet ved å avdekke spesialetterforskerens mulige interessekonflikter i saken. Warner reagerer også på dette.

– Russlands innblanding i valget i 2016 var et angrep på demokratiet vårt. Både etterretningskomiteen i Senatet og spesialetterforsker Mueller etterforsker nå om det var noen forbindelse mellom Russland og personer i Trumps valgkampteam, sier han.

The New York Times skriver også hvordan Trumps medarbeidere forsøker å undergrave Mueller og hans arbeid med å avdekke hva som har skjedd.

Tre kilder opplyser uavhengig av hverandre at det nå letes etter informasjon som kan diskreditere spesialetterforskeren og hans medarbeidere og eventuelt få dem sparket.

Motforestillinger

Blant det som undersøkes er om Mueller eller noen i hans team har donert penger til demokrater og dermed kan anklages for å være partiske. Tidligere klienter blir også ettergått, og det samme blir Muellers forhold til den sparkede FBI-sjefen James Comey, skriver avisen.

Flere av Trumps juridiske rådgivere skal ha motforestillinger, blant dem Mark Corallo som har fungert som talsmann og som nå ikke lenger er en del av kampanjen som er satt i gang.

New York-advokaten Marc Kasowitz, som har vært en sentral skikkelse i teamet, er også stadig sjeldnere å se, forteller kilder med kjennskap til det indre liv i Det hvite hus.

Hardt ut

Trump gikk tidligere i uka hardt ut mot sin egen justisminister Jeff Sessions. I et intervju med The New York Times sa presidenten at han aldri ville ha utnevnt Sessions hvis han hadde visst at han ville erklære seg inhabil og ikke lede Russland-granskingen.

– Sessions skulle aldri ha trådt til side på denne måten. Hvis han visste på forhånd at han ikke kunne ha det overordnede ansvaret for Russland-granskingen, skulle han fortalt meg det. Så ville jeg ha utnevnt en annen person, sa Trump.

– Heksejakt

At justisministeren erklærte seg inhabil, la grunnlaget for den senere utnevnelsen av Mueller som spesialetterforsker med ansvar for Russland-granskingen. Men Trump kritiserer også Mueller i intervjuet og advarer blant annet spesialetterforskeren mot å granske Trump-familiens finanser.

Granskingen har i økende grad rettet søkelyset mot flere av Trumps nære familiemedlemmer, blant dem Trumps sønn Donald Trump jr. og svigersønn og rådgiver Jared Kushner.

Presidenten hevder å være utsatt for «en heksejakt» satt i scene av politiske motstandere.