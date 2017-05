Washington Post: Slik var samtalen mellom Trump og Duterte

Trump kalte Kim Jong-un en «gærning med atomvåpen» og roste Duterte for hans narkotika-politikk, ifølge et hemmelighetsstemplet dokument.

Det var 29. april at de to statsoverhodene hadde sin første presidentprat på telefon mellom Washington DC og Manila.

Like etterpå kom pressemeldingen fra Det hvite hus, der samtalen ble beskrevet som vennlig.

Nå mener The Washington Post å kunne vise frem hele den transkriberte samtalen mellom Trump og Duterte, etter å ha mottatt det hemmeligstemplede dokumentet fra filippinske myndigheter.

I samtalen omtaler Trump den nordkoreanske presidenten som en «gærning med atomvåpen». Kun noen få dager senere uttalte han offentlig at det ville være en ære å få møte Kim Jong-un.

Washington Post hevder at også Trump-administrasjonen verifiserer referatet som korrekt, men at de ikke ønsker å uttale seg om «et lekket dokument fra en utenlandsk regjering».

Til tross fra de rosende ordene fra Trump, har Duterte høstet sterk internasjonal kritikk for sin håndtering av landets narkotikaproblem. Siden han satte seg i presidentstolen i juni i fjor, har minst 9000 personer blitt drept, ifølge Reuters – mange på bestialsk vis.

Duterte gikk til valg på å drepe minst 100.000 kriminelle.

I samtalen mellom Trump og Duterte handler likevel det aller meste om deres felles fiende i Nord-Korea.

– Hver generasjon har en gærning. I vår generasjon er det Kim Jong-un, sier Duterte i samtalen, hvorpå Trump responderer at han håper Kina skal løse problemet.

Trump: Mr. President.

Duterte: President Trump, takk for at du ringer, og god kveld. Det er natt over her.

Trump: Ok, jeg håper det ikke er for sent? Det går greit, gjør det ikke? Er det for sent?

Duterte: Nei, det går fint. Vi spiser middag med noen av medlemmene i ASEAN (Association of Southeast Asian Nations, journ.anm.).

Trump: Ok, fint. For jeg vet at du ikke sover så mye, du er akkurat som meg. Du er ikke en person som sover i det hele tatt, er du?

Duterte: Det har du rett i, Mr. President.

Trump: Jeg ønsket bare å gratulere deg. Jeg hører om den utrolige jobben du gjør med narkotika-problemet. Mange land har det samme problemet, vi har det også. Men du gjør en fantastisk jobb, og jeg ønsket bare å ringe for å fortelle deg det.

Duterte: Takk, Mr. President. Dette er en plage for landet mitt nå, og jeg må gjøre noe for å ivareta nasjonen.

Trump: Jeg forstår det fullt ut, og jeg tror vi hadde en tidligere president som ikke forstod det. Men jeg forstår det, og vi har snakket om dette tidligere.

Duterte: Ja, jeg vet. Takk.

Trump: Så hvordan går det?

Duterte: Det går fint, Mr. President. Men i ASEAN er alle medlemslandene veldig nervøse for situasjonen på den koreanske halvøy. Vi må få si at vi støtter dere og håper dere holder presset oppe, fordi så lenge de rakettene og stridshodene er i hendene på Kim Jong-un, vil vi aldri være trygge ettersom det er umulig å forutse hva som vil skje.

Trump: Hva er din mening om ham, Rodrigo? Har vi å gjøre med en som er stabil eller ustabil?

Duterte: Han er ikke stabil, Mr. President, han fortsetter å smile når han sender opp raketter. Han har til og med gått imot Kina, som er det siste landet han bør motsette seg. Men på ansiktet hans ser det ut som han alltid ler, og han har farlige leketøy i hendene som kan skape så mye smerte og lidelse for hele menneskeheten.

Trump: Vel, han har kreftene, men han har ikke systemene. Alle rakattene hans krasjer, det er de gode nyhetene. Men når han omsider får på plass systemene... Hva tror du om Kina? Har Kina noe makt over ham?

Duterte: Ja, til syvende og sist må det bli Kina. Det er bare Kina. Han leker med bombene sine, og fra hvordan det ser ut, kan han like gjerne plutselig bli gal. Kina bør gjøre et siste forsøk på å prate fornuft med ham. Kina vil spille en veldig viktig rolle her.

Trump: Vi har mye ildkraft her borte. Vi har to ubåter – de beste i verden – og vi har to atomubåter. Ikke at vi ønsker å bruke alle. Jeg har aldri sett noe i nærheten av disse. Vi må ikke bruke dem, men hvis han gjør noe galt får vi se hva som skjer.

Duterte: Hver generasjon har en gærning. I vår generasjon er det Kim Jong-un. Dere har å gjøre med et svært delikat problem.

Trump: Vi kan håndtere det.

Duterte: Dere kan holde ham presset.

Trump: Jeg håper Kina løser problemet. De har virkelig muligheten, fordi en stor del av importen deres kommer gjennom Kina. Men hvis Kina ikke gjør det, kommer vi til å gjøre det.

Duterte: Jeg skal forsøke å ringe president Xi Jinping og prøve å fortelle han at hvis vi ønsker å forbli i fred, er det Kina som har nøkkelen. Det andre alternativet er et atomangrep som ikke er bra for noen.

Trump: Du kan fortelle ham at jeg regner med ham. Jeg har et veldig godt forhold til ham. Jeg hadde ham på besøk i Florida i to dager og ble godt kjent med ham. Han er en bra mann.

Duterte: Jeg skal ringe ambassadøren hans her og avtale en samtale med ham. Det er fint hvis dere kan opprettholde presset på Kim, for vi er alle nervøse ettersom vi er innenfor rekkevidde for hans raketter. Vi er alle redde.

Trump: Vi kan ikke la en gærning med atomvåpen holde på sånn. Vi har mye ildkraft, 20 ganger mer enn han har, men vi ønsker ikke å bruke det. Dere skal være trygge.

Duterte: Vi stoler på det. Jeg skal forsøke å ringe til Kina i morgen.

Trump: Ring Kina og fortell at vi alle regner med Kina. Si det til presidenten – vi ble venner i løpet av to dager – han var fantastisk. Og en annen ting, jeg kommer på besøk til deg en gang, antar jeg.

Duterte: I november forhåpentligvis. Vi gleder oss til å se deg.

Trump: Takk, Mr. President. Du er en bra mann. Ja, helt sikkert i november. Jeg gleder meg til å se deg, Rodrigo. Hvis du vil komme til Det ovale kontor, vil jeg gledelig ta deg imot. Når som helst. Finn ut av det med staben din, for det er virkelig bare å komme. Ta vare på dere selv, så skal vi ta hånd om Nord-Korea. Fortsett det gode arbeidet, du gjør en fantastisk jobb. Og si hei til det filippinske folk fra meg.

Duterte: De vet at du ringer. Det er siste dagen i ASEAN-samlingen, og alle har spurt. Sultan Bolkiah (Bruneis statsoverhode, journ.anm.) dro akkurat, men jeg skal fortelle de gjenværende hva du har sagt. Vi ønsker alle fred, det er ingen hemmelighet.

Trump: Fint. Ta vare på deg selv, og kom på besøk før november. Du er invitert når som helst.

Duterte: Det skal jeg, Mr. President. Takk for omtanken. Gud velsigne deg, Mr. President.

Trump: Ta vare på deg selv, Rodrigo. Gud velsigne deg.