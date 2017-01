Tre personer mistenkt for å ha sendt voldtekt live på Facebook

Tre personer er pågrepet av svensk politi mistenkte for grov voldtekt i Uppsala. Ifølge Aftonbladet skal voldtekten ha blitt sendt live på Facebook.

Voldtekten skal ha skjedd i en leilighet i Uppsala natt til søndag. Politiet har sperret av leiligheten for åstedsundersøkelser, ifølge svenske Aftonbladet.

Bekrefter ikke Facebook-live

Ifølge avisen er politiet svært ordknappe om voldtekten, men har bekreftet at tre personer er pågrepet. Ifølge opplysninger Aftonbladet har fått, skal voldtekten ha blitt filmet og sendt live på Facebook.

Dette vil imidlertid ikke politiet bekrefte.

– Holdt nede

En kvinne, Lovisa (22), forteller til Aftonbladet at hun så voldtekten.

– To menn holder en jente nede på en seng og tar på henne. Jeg trodde først at det var en dårlig iscenesatt spøk. Men det var det ikke, sier Lovisa til avisen.

Samtidig som overgrepet pågikk, kommenterte flere under sendingen, ifølge den 22 år gamle kvinnen Aftonbladet har snakket med. Ifølge henne skal rundt 200 personer ha vært inne og sett klippet samtidig.

– Seere ba dem slutte

– Folk skrev at de skulle slutte, at hun ikke ville, at det ikke var ok og at de hadde ringt til politiet. Etter rundt ti minutter ser jeg at politiet kommer inn, men da har guttene sluttet å ta på jenten, sier Lovisa til avisen.

Etter at politiet kom inn i rommet, stanser opptaket, ifølge Lovisa.

– Jeg lurer så klart på hvem jenten er og om hun har det bra. Hun må være helt knekt, sier Lovisa til Aftonbladet.