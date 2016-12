Skrekkens hus solgt

Huset hvor Josef Fritzl i flere år holdt sin datter og deres felles barn innesperret i årevis er solgt, melder østerrikske medier.

Den lokale pubeieren Herbert Houska har sammen med sin kone og en forretningspartner kjøpt huset i byen Amstetten i Østerrike der Fritzl holdt datteren Elisabeth innesperret i 24 år i husets kjeller.

Slik var skrekkjelleren til Josef Fritzl

– Det kan ikke stå der tomt for evig. Vi må få liv i huset igjen og om to år vil det være et hus som hvilket som helst annet, sier Houska til Nideroesterreiche Nachrichten.

Huset, som skal bygges om til et leilighetskompleks, ble solgt for 160.000 euro noe som tilsvarer omlagt 1.438.000 kroner.

– Vi har også fått forespørsler fra andre som ønsker å flytte inn, sier Houska.

27. april 2008 kom nyheten som sjokkerte en hel verden: I 24 år hadde den da 73 år gamle Josef Fritzl holdt sin datter Elisabeth fanget i kjelleren under huset i den fredelige, østerrikske byen Amstetten. Oppe i selve huset bodde Josef sammen med sin kone (68). I kjelleren var Elisabeth fanget. Der fødte hun syv barn - alle resultat av hans seksuelle misbruk av henne.

Tre av barna bodde i kjelleren sammen med henne. I leiligheten over skal han ha levd et «normalt» liv med de andre barna og kona Rosmarie som han skilte seg fra tre år etter dommen.

Fritzl soner en livstidsdom for voldtekt, incest, slaveri og uaktsomt drap på et barn som ikke overlevde.

Kjelleren ble i 2013 fylt med betong og kan ikke lenger tas i bruk.

