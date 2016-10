Mann dømt til 1503 års fengsel for voldtekt i USA

Den 41 år gamle mannen fra California er dømt for å ha voldtatt tenåringsdatteren over en periode på fire år.

Straffen er den lengste som er avsagt i historien til høyesterett i byen Fresno, skriver AP. Ifølge dommen voldtok 41-åringen sin egen datter to til tre ganger i uken fra mai 2009 til mai 2013.

Overgrepene sluttet da datteren, som nå er 23 år gammel, flyttet fra faren.

– Jeg var ung da faren min forgrep seg på meg. Jeg hadde ingen krefter, ingen stemme. Jeg var forsvarsløs, sa hun i retten da en jury i september fant faren skyldig i 186 tilfeller av seksuelle overgrep.

I forkant av de første høringene ble den 41 år gamle mannen i to omganger tilbudt henholdsvis 13 og 22 års fengsel dersom han erkjente straffskyld, noe han nektet.

I dommen heter det at mannen er en «alvorlig fare for samfunnet». Da aktor Nicole Galstan skulle argumentere for den strenge straffen, viste hun blant annet til at mannen aldri har visst noen form for anger.

– Han ødela datterens tenåringsår, og fikk henne til å føle at det var hennes skyld, sa hun.

