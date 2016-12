Drap og voldtekt tillatt på nytt russisk realityshow

Alt er tillatt i et nytt russisk realityshow, der de 30 deltakerne kan voldta og drepe hverandre under et ni måneder langt opphold i Sibirs villmark.

– 2 000 kameraer, 900 hektar og 30 liv. Alt er tillatt. Slåssing, alkohol, drap, voldtekt, røyking, hva som helst, heter det i en reklame for realityprogrammet «Game 2: Winter».

Deltakerne må skrive under på en kontrakt der de vedkjenner seg at de kan bli voldtatt eller drept. Men det står også i reglene at politiet står fritt til å pågripe enhver som begår kriminelle handlinger på fjernsynsprogrammet, som skal sendes døgnet rundt i ni måneder fra 1. juli neste år, skriver Siberian Times.

De 30 deltakerne må overleve i villmarken i Sibir, med temperaturer fra -40 grader til 35 grader. Vinneren får en premie på 1,6 millioner dollar, nærmere 14 millioner kroner, skriver The Guardian.

Deltakerne blir plassert i et område der det både er bjørner og ulver. Deltakerne får lov til å ha med seg kniv, men skytevåpen er forbudt.

De 30 deltakerne blir alene sammen med 2000 ubemannede kameraer.

Ifølge hjernen bak showet, forretningsmannen Jevgenij Pjatkovskij fra Novosibirsk, har 60 personer allerede søkt om å få delta, blant dem en amerikaner. Pjatkovskij opplyser at fem land har uttrykt interesse i å sende programmet.