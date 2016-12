Washington Post: Russiske hackere skal ha angrepet amerikansk kraftselskap

Spor etter russiske hackere skal være funnet på en datamaskin tilknyttet et amerikansk kraftselskap.

Linjer med koder som kan knyttes til de målrettede hackeangrepene er blitt funnet i systemene til et amerikansk kraftselskap i Vermont i USA, ifølge The Washington Post.

Kodene skal ha blitt funnet på en bærbar datamaskin som tilhører strømselskapet Burlington Electric.

– Vårt team jobber med myndighetene for å spore koden og hindre andre forsøk på å infiltrere våre systemer, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Ifølge The Washington Post var ikke datamaskinen koblet direkte til kraftstasjonen. Hackeangrepet har derfor ikke forstyrret strømdistribusjonen i Vermont. Det ses likevel på som en måte russerne har forsøkt å finne svakheter i viktig infrastruktur.

– Både innbyggere i Vermont og alle amerikanere burde være skremt og forbannet over at en av verdens ledende kjeltringer, Vladimir Putin, har forsøkt å hacke vårt elektriske nett, som vi er avhengige av for å støtte vår livskvalitet, helse og sikkerhet, sier guvernøren i Vermont, Peter Shumlin i en uttalelse.

Det er fortsatt uklart hvorfor datamaskinen ble hacket og når den ble utført. Amerikanske tjenestemenn sier til den amerikanske avisen at de ennå ikke er sikker på hva intensjonene til russerne har vært.

Angrepet ses på som en del av en rekke russiske hackeangrep kalt «Grizzly Steppe» av Obama-administrasjonen. Ifølge amerikanske myndigheter skal Russland aktivt ha prøvd å påvirke det amerikanske valget ved hjelp av hacking.

For to dager siden ble det kjent at USAs president Barack Obama utviser 35 russiske diplomater som følge av de gjentatte hackeangrepene mot amerikanske interesser. Putin avfeide alle påstandene og svarte med å invitere amerikanske diplomatbarn på julefest.