Russisk nyhetsbyrå: Passasjererene på dødsflyet hadde på seg redningsvester

Dykkere har funnet et titall omkomne passasjerer fra det russiske flyet som styrtet første juledag.

Flere av passasjerene som er funnet etter at et fly styrtet i Svartehavet hadde på seg redningsvester, melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti, og henviser til en kilde som er kjent med redningsarbeidet etter ulykken med Tupolev-154-flyet.

Kilden understreker at ikke alle passasjerene hadde redningsvester. Det er ingen bekreftelse fra offisielle russiske myndigheter på opplysningen.

Nyhetsbyrået Tass siterer imidlertid en kilde i forsvarsdepartementet på at det ikke er riktig at passasjerer er funnet ikledd redningsvester.

Guvernøren i Krasnodar fylke, Veniamin Kondratjev, har opplyst at flesteparten av ofrene fra katastrofen er funnet inne i flyet.

Fant «store fragmenter»

RIA Novosti melder også at deler av flyet er funnet. De siterer en kilde fra det russiske krisedepartementet på at «selve skroget er ikke funnet, men store fragmenter av flyet». De melder at flyrestene befinner seg på 27 meters dybde.

Det er også funnet et titall døde, ifølge russiske myndigheter. Det skal ikke være tegn til at noen overlevde ulykken. Flyet forsvant fra radaren ved 05.40-tiden første juledag og ble senere lokalisert et par kilometer unna kysten.

Generaloberst Viktor Bondarev sier ifølge RIA Novosti at de er sikre på at de vil funne de svarte boksene på bunnen av Svartehavet.

Den militære TV-kanalen Zvezda melder at etterretningstjenesten FSB nå avhører vitner til flyulykken. FSB har foreløpig ikke gått offentlig med opplysninger om hva disse vitnene har fortalt.

SØRGER: Et blomsterhav dekker en kai i Sotsji i Russland etter flystyrten som tok livet av 92 mennesker. Foto: Viktor Klyushin , AP

Verdenskjent kor blant passasjerene

Årsaken til flystyrten er usikker, men russiske myndigheter utelukker at det er snakk om terrorisme. Ifølge Reuters jobbes det ut fra fire mulige teorier. Enten at det har blitt truffet av et objekt, at bensinen hadde dårlig kvalitet, en feil fra piloten, eller en teknisk svikt.

Etter flystyrten har president Vladimir Putin beordret dannelsen av en statlig kommisjon som skal etterforske krasjet, ifølge en uttalelse fra Kreml.

– Presidenten uttrykker sin dypeste kondolanser til familier og venner av de drepte i ulykken, heter det i uttalelsen.

Flyet, et Tupolev Tu-154-fly, tilhører det russiske forsvarsdepartementet, og var på vei til en russisk base i Latakia i Syria. Det skal ha vært 92 personer på flyet, deriblant det verdenskjente Alexandrov-koret.