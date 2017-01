Putin vitset vekk beskyldningene om Trump

Putin svarte med vitser og latterliggjøring mot påstandene om at Russland sitter på pikant informasjon om Trump.

Ifølge de hemmeligstemplede dokumentene som amerikanske medier omtalte i forrige uke, har Russland samlet kompromitterende informasjon om Trump.

På en pressekonferanse i dag, tirsdag, kalte Putin informasjonen for falsk og vitset om Trumps tidligere rolle i Miss Universe-konkurranser, skriver AFP.

Bakgrunn: Jobbet gratis for å få ut Trump-opplysninger

Putin avfeide alle påstander om at russiske sikkerhetsmyndigheter skulle ha spionert på Trump under hans besøk under Miss Universe-konkurransen i Moskva i 2013, slik det hevdes.

– Da Trump kom til Moskva, var han ingen politiker, vi visste ikke en gang om hans politiske ambisjoner. Er det noen som tror at våre sikkerhetsmyndigheter jakter på enhver amerikansks milliardær? Selvsagt ikke, det er latterlig, sa Putin på en pressekonferanse tirsdag.

Han forklarte også hvorfor det er usannsynlig at beskyldningene om Trump var sanne.

– Dette er en mann som har brukt store deler av livet sitt på å organisere skjønnhetskonkurranser og dermed har møtt de vakreste kvinnene i verden. Hvorfor skulle en slik mann dra til et hotell for å møte våre lokale jenter med lavere sosial status?

Mer om: Skandalevideoen

Han la til i en fleipete tone:

– Selv om våre jenter selvsagt er de beste i verden, tviler jeg på at Trump falt for det.

Presidenten fortsatte med å sammenligne de som står bak etterretningsrapporten med prostituerte.

– De er verre enn prostituerte, de har ingen moralske grenser over hodet. Dette viser en degradering av den politiske elite i Vesten, sa president Putin.

Bakgrunn: Slik skal russerne ha forsøkt å påvirke valget