Putin: USA ville ikke lage avtale med oss om cybersikkerhet

Dataviruset som har rammet tusenvis av PC'er over hele verden siden fredag, vil slå tilbake på dem som har skapt det, sa Vladimir Putin på en pressekonferanse i Beijing mandag.

– Viruset er åpenbart utviklet i USA, sa Putin, og viste i følge Russia Today (RT) til at ledelsen i Microsoft har sagt at viruset stammer fra amerikansk etterretningstjeneste.

Søndag hadde viruset i følge Europol rammet over 200 000 mennesker globalt.

Putin beskrev viruset som å løfte lokket av noe, som igjen ville slå tilbake på dem som hadde skapt det, inkludert etterretningstjenester.

Han tok til ordet for at implikasjonene ved det siste data-angrepet må diskuteres på et politisk plan.

Putin minnet om at han i fjor hadde foreslått å diskutere trusler mot cybersikkerhet med administrasjonen i Washington, med et mål om å få til en bilateral avtale.

– Dessverre avslo de vår forespørsel. Den forrige administrasjonen sa de ville komme tilbake til oss om dette, men ingenting ble gjort, sa Putin på pressekonferansen i Beijing.

Kritiserte rakettoppskyting



Putin kritiserte også Nord Koreas siste rakettoppskyting, og kalte den farlig. Samtidig advarte han mot å skremme Pyongyang. Den russiske presidenten tok til ode for fredelig løsning på den tilspissede situasjonen på Korea-halvøya.

NY TEST: Bilde er fra Nord-Koreanske myndigheter og viser Hwasong-12-raketten som ble skutt opp søndag, til tross for sterke advarsler fra verdenssamfunnet. Foto: ????? , AP

Jeg vil understreke at vi er kategorisk mot å utvide klubben av atom-stater, inkludert den koreanske halvøy, sa Putin på pressekonferansen, ifølge CNN.

Nord-Korea testet søndag en rakett som nådde en høyde på 2,111.5 kilometer, og fløy 787 kilometer, ifølge det statlige nord-koreanske nyhetsbyrået KCNA.