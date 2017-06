Putin: – Snakket egentlig ikke med Flynn

Russlands president Vladimir Putin sier han bare hadde kort og forbigående kontakt med den tidligere amerikanske sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.

I et intervju som NBC sendte søndag kveld, bagatelliserte Putin sin kontakt med Flynn, som ble avskjediget av president Donald Trump i februar.

Årsaken var at han kom med ufullstendige opplysninger av samtaler han hadde hatt med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak.

Putin sa i intervjuet at middagen i Moskva der de to møttes i 2015 var helt rutinemessig.

– Jeg holdt en tale, så snakket vi om noe annet. Deretter reiste jeg meg og forlot middagen. Etterpå ble jeg fortalt: «Du vet, det var en amerikansk mann der, han var involvert i noen saker. Han var i sikkerhetstjenesten».

– Og det er hele. Jeg snakket ikke egentlig med ham engang. Det er omfanget av mitt bekjentskap med Flynn, sa Putin via sin tolk.

Bilder viser de to mennene ved et bord for ti på et arrangement sponset av den russiske TV-kanalen RT, som den franske presidenten Emmanuel Macron fordømte som en kilde til «løgnaktig propaganda» under det franske valget.

HÅNDHILSTE: Russlands president Vladimir Putin tar hånden til USAs tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn etter den omtalte middagen i desember 2015. Foto: , AP

Kontakten Flynn og andre knyttet til Trump hadde med russiske tjenestemenn og finansfolk er gjenstand for intens gransking, særlig etter at amerikanske etterretningsorganisasjoner fastslo at russiske hackere blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget.

Kaller saken vrøvl

Under intervjuet med Megyn Kelly avfeide den russiske presidenten enhver antydning om at Russland skulle ha påvirket det amerikanske presidentvalget eller at han har noen spesiell kontakt med president Donald Trump.

Videre blir det påstått at det finnes en russisk mappe som inneholder skadelig personlig informasjon om den amerikanske presidenten.

«Vel, dette er ikke annet enn vrøvl og vås. Hvor skulle vi ha fått denne informasjonen fra? Ja, skulle vi hatt et slags spesielt forhold til ham? Vi hadde ikke noe forhold i det hele tatt», poengterte den russiske presidenten.

– Det er mange amerikanere som besøker oss. Tror du vi samler kompromitterende opplysninger om alle sammen akkurat nå eller? Har dere gått fra forstanden alle sammen der borte, var noen av formuleringene Putin brukte.

– Ikke noe å snakke om

Putin benektet igjen at Russland skal ha blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget, og at det var kontakt mellom russere og folk som arbeidet for Trump under valgkampen.

I NBC-intervjuet blir Putin spurt om Trumps svigersønn Jared Kushners forsøk på å sette opp en hemmelig kommunikasjonskanal med Russland.

Putin svarer at det kjenner han ikke til, og at han ikke har snakket med ambassadør Kisljak om noe møte med Kushner.

– Hadde det vært noe av betydning, ville han ha rapportert det til ministeren. Ministeren ville ha rapportert det til meg. Det var ikke engang noen rapporter. Det er ikke noe å snakke om i det hele tatt. For meg er dette bare fantastisk. Dere har skapt en sensasjon ut av ingenting, parerte den russiske presidenten.