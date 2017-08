Putin på sommerferie i Sibir - poserer på nye bilder

Den russiske presidenten fikk både solt seg og dykket etter fisk da han nylig ferierte i Sibir, viser nye bilder.

Vladimir Putin har for vane å vise seg fram som en villmarkens mann i løpet av sommeren.

Nye bilder viser at han på en ferietur til Sibir i Russland fikk anledning til å bedrive diverse utendørsaktiviteter.

– Den 1.-3. august, på tur til Blagovesjtsjensk, gjorde Putin et todagers stopp i Tuva sør i Sibir, for å slå leir i en tett skog, fiske i fjellvann, jakte på fisk under vann, solet seg, gå tur og sykle i fjellene, sier presidentens talsmann Dmitrij Peskov ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået TASS.

Med på turen var også forsvarsminister Sergej Sjoigu, leder Viktor Zimin i Khakasia-republikken og Tuva-leder Sjolban Kara-ool.

PÅ FISKETUR: Vladimir Putin (t.v.) sammen med den russiske forsvarsministeren Sergej Sjoigu på ferie sør i Sibir denne uken. Foto: Alexey Nikolsky, , SPUTNIK / AFP

Peskov beskriver klimaet i området som «rått», med temperaturer ned til fem grader om kvelden, selv om det fort blir varmt når solen skinner.

Talsmannen forteller at Putin i løpet av turen jaktet fisk med spyd.

– Han jaktet på en gjedde i to timer før han til slutt fikk tak i dem. Det var en veldig kort, men en veldig hendelsesrik tur, sier Peskov.

Episoden ble ifølge talsmannen filmet og bildene skal publiseres på russisk TV førstkommende mandag, skriver TASS.

