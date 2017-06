Putin på innringingsshow: Åpen for å gi Comey asyl

Torsdag svarte Putin på spørsmål fra folket på direkten i flere timer. Presidenten brukte anledningen til å komme med stikk til USA.

For 15. gang svarte Russlands president Vladimir Putin torsdag på spørsmål fra befolkningen på direktesendt TV.

Under den årlige begivenheten kan den russiske befolkningen sende inn spørsmål til presidenten, og få spørsmål og svar kringkastet, selv om flere mener showet er regissert.

Mens det i fjor ble sendt inn tre millioner spørsmål, var det i år kommet inn én million spørsmål på forhånd, opplyser Kreml.

Innringingsseansen ble sendt i flere timer fra klokken 12 lokal tid på seks ulike TV- og radiokanaler.

– Vi er klare til å ta imot Comey

På forhånd skrev nyhetsbyrået TASS at det hadde kommet inn flere spørsmål om utenrikspolitikk. Flere ville blant annet vite hvorfor Vesten har fordommer mot landet og om det finnes noen løsning på Ukraina-krisen.

Selv om Putins pressesekretær hadde varslet at det ville bli størst fokus på innenrikspolitikk, benyttet Putin anledningen til å komme med stikk til USA, skriver NBC News.

– Jeg vet ikke alt Comey sa da han vitnet. Men jeg vet et par ting. Comey sa at han tok opp samtalen med presidenten, og at han deretter ga det videre til en venn som så ga det til media. Dette er rart! Hvordan er direktøren av FBI annerledes fra Snowden?

– Han er ikke lederen for etterretningstjenesten, men en menneskerettsaktivist. Hvis Comey blir politisk forfulgt er vi klare til å motta han her, sa Putin.

Presidenten benyttet også anledningen til å påpeke at det ikke finnes bevis for den påståtte innblandingen i det amerikanske presidentvalget.

Ekspert: – Spørsmålene er avtalt på forhånd

Seniorforsker ved NUPI og Russland-ekspert Helge Blakkisrud sier til VG at showet er nøye planlagt.

– Det er et gjennomorganisert show, ingenting er overlatt til tilfeldighetene og spørsmålene er avtalt på forhånd. Samtidig er det en ganske imponerende forestillingen i den forstand at det er en maraton-seanse som varer i flere timer og som trekker et stort publikum, sier Blakkisrud til VG.

Han mener arrangementet er en strategi for å vise at Putin bryr seg om borgerne.

– Det er jo eksempler på at man tar fatt i problemene som folk slipper til med i denne direktesendingen. Men først og fremst er det en maktdemonstrasjon, og en fremvisning av Putin som den suverene leder, sier han og fortsetter:

– Innringningsprogrammet er en måte å vise at han har oversikt, og kan skjære igjennom og levere. Slik sett er det en oppstart av valgkampforberedelsene, sier seniorforskeren.

Satser i Arktis

Under seansen kommenterte også Putin spørsmål om hvilke følger USAs sanksjoner har fått og vil få for russisk økonomi.

Ifølge den russiske presidenten har sanksjonene tvunget Russland til å bli mindre avhengig av olje- og gasseksport.

– Vi har måttet bruke hjerne og talent til å utvikle ny industri, sa Putin, som understreket at Arktis er et stort satsingsområde i så måte.

– Av både økonomiske og militære grunner kommer vi til å pøse ressurser inn i Arktis, sa Putin.

Den russiske presidenten understreket at han slett ikke ser på USA som noen fiende. At det nå er knute på tråden mellom Washington og Moskva, mener han skyldes rent innenrikspolitiske forhold i USA.

Fikk spørsmål om å reise i tid

Under showet snakket han også som ventet om Russlands økonomi, innenrikspolitikk, offentlige tjenester og utdanning.

Putin er vanligvis lite villig til å snakke om privatlivet sitt, men gjorde et unntak da han avviste ryktet om at datteren har flyttet til Nederland.

Han fikk også spørsmål fra en 12 år gammel jente om hvor han ville reist dersom han kunne reise i tid og om hvor mye den største fisken han har fått veide, skriver russiske RT.

