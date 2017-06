Putin holder innringershow – svarer på folkets spørsmål på direkten

Torsdag svarer Russland president Putin på spørsmål fra folket på direkten i flere timer. – Spørsmålene er avtalt på forhånd, sier norsk forsker.

For 15. gang skal Russlands president Vladimir Putin torsdag svare på spørsmål fra befolkningen på direktesendt TV.

Under den årlige begivenheten kan den russiske befolkningen sende inn spørsmål til presidenten, og få spørsmål og svar kringkastet.

Mens det i fjor ble sendt i tre millioner spørsmål, har det foreløpig kommet inn over 1,6 millioner spørsmål, ifølge Bloomberg.

Innringingsseansen sendes klokken 12 lokal tid på seks ulike TV- og radiokanaler.

Ekspert: – En maktdemonstrasjon

Da publikumshowet ble holdt i fjor, skrev det russiske nyhetsnettstedet RBC at de utvalgte deltakerne fikk klare instrukser for hvordan de skulle stille spørsmålene sine før de gikk på lufta. Ingen av fjorårets spørsmål var heller kritiske mot Putin personlig.

Seniorforsker ved NUPI og Russland-ekspert Helge Blakkisrud mener showet er velregissert.

– Det er et gjennomorganisert show, ingenting er overlatt til tilfeldighetene og spørsmålene er avtalt på forhånd. Samtidig er det en ganske imponerende forestillingen i den forstand at det er en maraton-seanse som varer i flere timer og som trekker et stort publikum, sier Blakkisrud til VG.

Han mener arrangementet er en strategi for å vise at Putin bryr seg om borgerne.

– Det er jo eksempler på at man tar fatt i problemene som folk slipper til med i denne direktesendingen. Men først og fremst er det en maktdemonstrasjon, og en fremvisning av Putin som den suverene leder.

Vil ha svar på Ukraina-krisen

Av spørsmålene som har kommet inn i år er russerne særlig opptatt av utenrikspolitikk, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Befolkningen vil blant annet vite hvorfor Vesten har fordommer mot landet og om det finnes noen løsning på Ukraina-krisen.

«I tillegg til Minsk-avtalene, er det noen vei ut av Ukraina-krisen? Vi har slektninger og venner der som lider. Vi kaster bort tid og løkka blir strammere», spør en.

Men ifølge Putins pressesekretariat er ikke internasjonale spørsmål som USA-relasjoner, Syria og Ukraina noe som bekymrer russerne i stor grad, og påpepeker at temaet «ikke er på 10. plass en gang»

Flere seere lurer også på Putins deltakelse i presidentkampanjen i 2018.

Blakkisrud tror Putin vil kommentere utenrikspolitiske spørsmål, men at innenrikspolitikken vil stå i fokus ettersom presidentvalget står for tur.

– Selv om Putin fortsatt ikke offisielt har kunngjort at han vil stille til gjenvalg er det all grunn til å tro at han vil gjøre det. Innringningsprogrammet er en måte å vise at han har oversikt, og kan skjære igjennom og levere. Slik sett er det en oppstart av valgkampforberedelsene, sier seniorforskeren.

Får spørsmål om kjærlighetslivet

Andre populære temaer som er ventet å bli nevnt er økonomi, infrastruktur, offentlige tjenester, bolig og boliglån, utdanning og innenrikspolitikk.

– Her er det temaer fra det bittelille til de store spørsmålene som vil bli diskutert. Men folk er gjerne mer opptatt av de nære temaene, sier Blakkisrud.

Ifjor var også temaet korrupsjon blant de mest populære temaene, ifølge innringershowets egen statistikk. Det blir nå spennende å se hvordan presidenten forholder seg til disse spørsmålene i år.

Samtidig kommer det også inn lettere temaer på seansen, som spørsmål om Putins kjærlighetsliv og matvaner.